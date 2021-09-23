Почему Путин не звонит Зеленскому

2021-09-23 14:16

Недавно с интервалом в несколько дней произошло два показательных события. Первое произошло во Владивостоке 1 сентября. Там, выступая перед школьниками по случаю Дня Знаний во Всероссийском детском центре «Океан», Путин, рассказывая про эпоху Петра, ошибочно назвал Северную войну, которую вел Петр I со шведами, Семилетней. Его поправил школьник из Воркуты Никанор Толстых, сказав, что Северная война между шведским королем Карлом XII и Петром I длилась 21 год с 1700 по 1721, а Семилетняя война между Пруссией и Австрией, в которой участвовала и Россия, происходила уже после смерти Петра в 1756-1763 годах. Путин сказал, что ошибся и поблагодарил мальчика «за поправочку». Пресс-секретарь же президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное событие, сказал, что «Ребенок – молодец!».

Другое событие произошло уже с Владимиром Зеленским. 12 сентября, отвечая на вопросы корреспондента CNN, Зеленский заявил, что его страну ни в коем случае нельзя сравнивать с Афганистаном, поскольку «такую географически крупную страну, как Украина, нельзя захватить за четыре, пять или семь дней», тем более учитывая «численность ее населения». Президенту Зеленскому, видимо, никто не сказал, что и по площади территории, и по численности населения его страна и Афганистан вполне сопоставимы. Более того, по занимаемой площади Афганистан даже больше Украины – 652 тыс кв. км. против 603 тыс. кв. км. (даже с учетом потерянных территорий Крыма и Донбасса). По населению же тоже почти паритет – 32,225 млн. граждан Афганистана против 28 млн. украинцев (цифра установлена согласно нормам потребления хлеба, поскольку перепись населения страна вечнозеленых помидоров не проводила уже 20 лет, сколько их никто не знает). Задававший вопросы корреспондент CNN не счел нужным поправлять Зеленского (может и сам не знал). Видимо, президент Украины черпает свои знания из телеуроков для школьников, появившихся в связи с коронавирусом и вынужденным карантином, где есть мультгерой Мишка Антарктический – белый медведь с Антарктического полуострова. Все бы хорошо, да только Антарктида не полуостров и белые медведи там не обитают.

Президентами не рождаются – президентами становятся

Трудно воздержаться от сравнения наших двух президентов, поскольку задачи, которые перед ними стоят, в чем-то схожи. Оба вступили в должность в переломный момент для своих стран, но как же они распорядились предоставленными полномочиями? Россия, которую принял Путин в 1999 году, была уже одной ногой в могиле, раздираемая внутренними конфликтами, с неразрешенными экономическими проблемами, в шаге от развала на составляющие. И помочь ей со стороны было некому, наоборот, над нею уже кружили, как воронье, заокеанские и европейские стервятники в ожидании ее скорой гибели, поэтому вся надежда была только на себя и собственные силы. И Путин, засучив рукава, взялся за расчистку этих авгиевых конюшен. Первейшей задачей для него была – закончить войну в Чечне. И он ее закончил, договорившись с Ахматом Кадыровым (теперь Чечня самое грозное оружие в руках Кремля, которым пугают тех, против кого нельзя применить ядерное оружие). Вторым делом Путин разобрался с оборзевшими олигархами, заставив их играть по его правилам, а те, кто не согласился – те уже далече (где теперь Березовский, Гусинский, Ходорковский и прочая семибанкирщина, не мне вам рассказывать). Затем пришло время и внешнего контура. Сейчас выгребают коллективные Обама и Байден. И будут выгребать! Путин без лишнего шума делает свое дело.А что же Вова Зеленский? Проблем у его страны тоже было выше крыши. Главная задача стояла закончить войну на Донбассе. Для этого вновь избранному президенту надо было именно с Путиным и договариваться. Путин был готов к этому. Причем на взаимовыгодных условиях, речь о позорной сдаче интересов Украины не шла. Что сделал Зеленский? Он «кинул Путина» (это я дословно цитирую главу клоунского Офиса Андрея Богдана), не выполнив парижские договоренности 2019 года, когда состоялась последняя их личная встреча в нормандском формате. Были еще слабые надежды, что он одумается, но после того, как он закрыл все оппозиционные каналы и посадил Медведчука под домашний арест, Путин все понял и сделал соответствующие выводы. Даже Порошенко не посмел трогать Медведчука. Зеленский посмел! Со страху? Вряд ли. Медведчук при Порошенко был связующим звеном между ним и Кремлем. Зеленский это связующее звено помножил на ноль. Зачем? Чтобы самому занять это место? Глупое решение! Теперь он для Москвы стал по ту сторону поребрика! Телефон Путина для него с этого момента всегда вне зоны. Путин не хочет тратить на него свое время. Теперь все разговоры только через его заокеанских и европейских хозяев, он стал абсолютно ненужным звеном в этой цепи. Благо у Украины хозяев хватает – семь нянек, а дитя все равно без глаза.

Украина – жертва отрицательного естественного отбора

Наблюдая за тем, что сейчас происходит на Украине, я вынужден с грустью констатировать, что в результате последней ротации в высших эшелонах власти и замены шила на мыло, в лучшую сторону ничего не изменилось. Поменяв президента-алкоголика на президента-наркомана, избиратели добились только одного – стало только хуже. Видимо, место на Банковой, 11 – проклятое. Получается, что пять лет Украина терпела спивающегося диабетика, Директора Шоколадной фабрики только для того, чтобы поменять его на постоянно шмыгающего носом Клоуна с подозрительно маслянистыми бегающими глазками. Я не смею утверждать, что нынешний Гарант Конституции постоянно находится под «коксом», но его неудержимая бурная деятельность, сопровождающаяся бесконечным галлюциногенным бредом, который он непрерывно генерирует, бредом, который даже его соратники подчас не знают, как объяснить, наводит на грустные мысли. Такое может нести либо клинический идиот, а я точно знаю, что Зеленский таковым не является (и опять-таки национальность обязывает!), либо человек, находящийся под воздействием неких препаратов.Я сам не употребляю, но слышал от знающих людей, что подобный эффект дают либо грибы-опиаты, всякие там мухоморы и поганки (но украинский президент ведь не такой, чтобы какие-то мухоморы там жрать!). Либо «драп», он же «план», он же «гашиш», а проще говоря конопля, она же марихуана, или по-научному каннабис, который усиленно продвигает сей деятель якобы в медицинских целях; либо это может быть «кокс», он же кокаин. Чему конкретно отдает предпочтение паяц, дорвавшийся до власти, я не знаю (не могу выбрать между двумя последними), но постоянно шмыгающий нос наводит на мысли о кокаине. Да и не пристало действующему президенту какой-то там «план» курить. Это может себе позволить всякий плебс, которым он был раньше. А теперь занимаемая должность требует соответствия. «Кокс» – наркотик для избранных, всяких там селебрити, людей утонченных, высокого полета мысли. Хотя, какие мысли, о чем это я? Откуда они у этого фигляра?В результате страна деградирует. Каждый последующий президент хуже предыдущего. На фоне нынешнего наркомана уже спивающийся Кондитер может показаться образцом интеллекта и политического бэкграунда (чего-чего, а опыта подковерной закулисной борьбы этому барыге от политики было не занимать, да и интриги он был плести мастер, не знаю, пригодится ли это ему в камере, куда наркоман обещал его посадить?). Беглый же Янукович, точнее его премьер Николай Азаров, или как его называли за глаза «геолог», вообще рискует навсегда остаться Эверестом, вершиной которую никому из последователей уже не светит покорить.

Нулевой горизонт планирования. После меня – хоть потоп

Нынешние властители дум и душ украинских граждан обитатели офиса на Банковой не способны смотреть вдаль. Их горизонт планирования ограничен 2-3 годами. На мой век хватит, а дальше хоть потоп! «Украл, выпил, в тюрьму… Украл, выпил, в тюрьму…» – как говорил незабвенный Доцент из «Джентльменов удачи». Только в тюрьму никто из них не собирается. Спокойная тихая безбедная старость где-нибудь на вашингтонщине или оклахомщине, где свил себе гнездышко еще один герой прошедшей эпохи некий Арсений Яценюк, он же Кролик, он же Сеня-куля-в-лоб, заработавший свой первый миллиард на заборе, отделяющим Украину от северного ее огнедышащего соседа, который он, впрочем, так и не построил (в результате ни денег нет, ни забора!). Его более успешный товарищ запойный Кондитер, тот вообще воровал на всем, до чего мог дотянуться, начиная с войны на Донбассе, Укроборонпроме и кончая всякими там газовыми и угольными схемами. Нынешний же обитатель офиса на Банковой нашел другую бездонную бочку – дороги, Велике Будивныцтво, деньги в прямом смысле этого слова закапываются в землю. А, что будет со страной, да какая разница! Страна вечнозеленых помидоров стараниями этих деятелей уверенно катится в пропасть. Сейчас замерла на обрыве. Шаг влево-вправо и ты покойник.Приведенных выше подонков я даже тактиками назвать не могу, они временщики, продавшие страну за миску заокеанского супа. Хотя нет, за океаном суп не едят. Эти продали страну даже не за тарелку супа, а за попкорн с Кока-Колой. И это при том, что в Украине остались еще люди, способные мыслить стратегически, конечно, не на 50-100 лет, как в Китае, но хотя бы на 10-20. Да только в их услугах никто не нуждается, а самим пробиться во власть у них шансы, асимптотически стремящиеся к нулю. Недавно помножили на ноль последнего – кума Путина Медведчука. За что? Человек хотел развернуть вектор движения с Запада на Восток, точнее на Север.Но это совсем не входило в планы заокеанских хозяев Украины. Уж они-то точно знают, что делают, и куда движутся. У них стратегические горизонты планирования и планы соответствующие. Идиот у руля заокеанской колонии идеально подходит для воплощения их планов. И чем больше будет в стране идиотов, тем лучше. Реформа образования именно на это и направлена. У себя в своей собственной стране они это уже реализовали. Колоссальная территория США населена людьми, не знающими не то, что таблицу интегралов или дифференциальные уравнения, а даже столицу собственной страны. И я тут совсем не шучу! Президент, путающий Австрию с Австралией, и его пресс-секретарь, считающая Беларусь морской державой, совсем не исключение, а правило. Там врач на полном серьезе отправит вас к другому врачу, объяснив, что он специалист по левому уху, а у вас болит правое. Такая же судьба ждет и Украину. Только врачей не будет, будут парамедики и специалисты по трансплантологии. А другие и не нужны. Страна-помойка – идеальный банк донорских органов. А скоро другим жителям, ее населяющим, и торговать будет нечем. Скажете, печальную перспективу я нарисовал? Явно сгущаю краски? А ведь все именно к этому и идет.Люди, пришедшие сейчас во властные кабинеты Киева, не способны мыслить стратегически. Даже тактически не способны мыслить. Все, что они способны, это говорить «Яволь, мой фюрер!», преданно заглядывая в рот очередному Белому или не очень белому Господину, и воровать, воровать, воровать. Я не утверждаю, что «нюхач» именно такой, у него свои радости в этой жизни, главной из которой является сама власть. Она для него главный наркотик. Но у его окружения при таком начальнике всегда найдется время и место, чтобы украсть, или взять, что плохо лежит, объясняя это, конечно, государственными интересами и войной с северным саблезубым соседом.

Резюме

Но Зеленский совсем не идиот, чтобы воевать с Россией. Он отлично знает, чем такая война может закончиться и сколько она в случае ее начала продлится. В отличие от Путина, который вначале решал проблемы на внутреннем контуре (Чечня и семибанкирщина), и лишь после их разрешения вышел на внешний контур со своей знаменитой Мюнхенской речью, для чего ему потребовалось целых 7 лет – у Вовы Зеленского этих 7 лет нет, поэтому свои внутренние проблемы он решает за счет внешних. Имитация войны на Донбассе ему нужна для отвлечения внимания собственного населения от усугубляющихся экономических проблем (какие проблемы – у нас война!), и для поддержания внимания к своей убогой стране со стороны внешних акторов. Поэтому разговаривать с ним контрпродуктивно. Он не договороспособен. Он даже не в состоянии понять, что у его заокеанских хозяев изменились планы относительно России – им сейчас лишние проблемы с ней ни к чему. Они сейчас озабочены укреплением Китая, и союз России с Китаем совсем не то, что они хотели бы видеть в ближайшем будущем, на которое у них запланирована война с КНР. Это приблизительно рубеж 2030 годов, вот тогда милости просим на войну с Россией, чтобы связать ее руки от помощи Поднебесной. Но Украина при таких тупых управляющих рискует не дожить до этой даты и выполнить предназначенную ей миссию.