Немецкие СМИ цитируют обращение Виктора Медведчука к украинцам о необходимости гражданского сопротивления

2021-09-25 16:44

"И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным", - отмечает Медведчук

Лидер украинской оппозиции, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украине необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая ведет страну к тоталитаризму. Об этом пишет немецкое издание Ukraine Nachrichten, посвященное событиям в Украине.

В публикации подчеркивается, что, по мнению украинского политика, сопротивление должно быть созидательным и ни в коем случае не повторять негативный опыт украинских Майданов.

"Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным", – цитирует Ukraine Nachrichten Медведчука.

Также в статье уточняется, что именно такую созидательную "борьбу за свободу", по словам лидера ОПЗЖ, и ведет его политсила, которая выступает против внешнего управления и произвола власти.

"Я обращаюсь к каждому гражданину Украины: если вы видите, что страна гибнет ‒ боритесь за ее будущее, за правду и справедливость. Нашей стране нужны мир, закон и справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей… Сегодня я предлагаю всем политическим силам и гражданам страны бороться не между собой и даже не с властью, а бороться за страну, за основы государства, которые попирает нынешняя власть", – приводит немецкое издание обращение Медведчука к украинцам.

Напомним, Виктор Медведчук не исключает протестных акций в Украине уже этой осенью. Причинами этого, по его словам, могут стать спад в экономике и, соответственно, падение уровня жизни граждан, а также рост тарифов на коммунальные услуги. Однако, по мнению Медведчука, Майданы самым негативным образом сказываются на экономике страны.

"Страна достаточно претерпела и получила огромный ущерб от двух Майданов – 2004‒2005 и 2013‒2014 годов. Падение экономики, снижение социального уровня жизни в нашей стране начались в 2005 году, после первого Майдана. А после второго Майдана мы фактически угробили экономику, социальную сферу. И через 7 лет после тех событий Украина далека от того, чтобы выйти на уровень 2013 года, ‒ напомнил народный депутат. ‒ Так вот, еще один Майдан страна может и не пережить. Но Майданы, которые покупаются, Майданы, которые стимулируются, – это не те Майданы, которые нужны Украине. Украине нужен процесс прогрессивного развития".