Коронавирус В Минздраве предупредили об опасном свойстве "Дельта"-штамма: как с ним бороться

2021-09-27 16:20

В Украине набирает обороты очередная волна коронавирусной инфекции, при этом "Дельта"-штамм, который циркулирует сейчас, распространяется в разы быстрее, чем предыдущие варианты Covid-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин интервью "РБК-Украина".

"Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, альфа-штамм – распространялся не так быстро. Скорость распространения дельта-штамма выросла в разы. Один человек может в среднем заразить от пяти до восьми человек. Это при интенсивном общении или в случае пребывания в замкнутом помещении и тому подобное", - уточнил он.

Кузин подчеркнул, что в данное время во всех странах, где зафиксировано распространение "Дельта"-штамма, стремятся внедрить для защиты от него максимально жесткие противоэпидемические или профилактические нормы.