Украина Синоптик сказала, когда украинцам ждать "бабьего" лета: прогноз на неделю

2021-09-27 17:00

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в течение текущей недели.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

"Кому солнца, красивого желтеющего листья, возможности нагуляться без дождя, доделать крышу или лестницы, вытряхнуть ковры, особенно геройским людям помыть окна, набиться перед зимой на даче, выгулять белые пальто (в прямом смысле), светлую обувь, темные очки, позаметать хозяйственные хвосты, распугать белок и птиц в лесу - таким людям эта неделю очень зайдет", - отметила Диденко.

В частности, с понедельника до следующих выходных - с 27 сентября по 3 октября - в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды, осадков не предвидится.

Только в понедельник и во вторник в ряде областей возможен небольшой дождь: Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, части Черниговщины и Луганщины.

"Потом будет много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов с опасной видимостью для водителей, сухой погоды", - заверила синоптик.

Так, столбики термометров в течение дня покажут от 13 + 18 градусов. А вот теплее всего будет на юго-западе Украины, на Закарпатье – + 18 + 22 градусов.

Однако ночи будут все же холодными – прогнозируется от + 4 + 9 градусов, на юге и на Закарпатье до +12 градусов.

В Киеве в понедельник и в течение всей недели атмосфера обещает сухую погоду. Ночью температура воздуха составит + 3 + 6 градусов, а в течение дня столбики термометров будут показывать + 13 + 15 градусов.

"Кто не смог или не успел в эти выходные уехать или нагуляться, не расстраивайтесь, в следующие выходные можно смело это сделать - будет радовать красивая солнечная сухая погода", - добавила Диденко.