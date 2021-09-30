Должен быть предел редакционной политике власти, подавление свободы слова и преследование журналистов недопустимо в демократическом обществе.
Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, напомнив, что в 2003 году уже были попытки запретить неугодный телеканал, но Виктор Медведчук, который был тогда главой Администрации Президента, выступил категорически против закрытия "5 канала" только за то, что тот показывал Майдан.
"В 2003 году было решение Печерского суда о закрытии "5 канала", когда они показывали Майдан. Тогда решение попало на стол Медведчуку, он отказался его выполнять. Мы понимали, что должен быть предел редакционной политике власти. Этот предел ‒ преследование журналистов", ‒ подчеркнул Шуфрич.
Отвечая на вопрос, почему решил откликнуться на обращение журналистов канала "Первый независимый" о защите и стать совладельцем этого канала, нардеп заявил, что переживает за имидж Украины, за свободу слова в стране.
"Почему я принял такое решение? Я откликнулся на ваше обращение. Спасибо, это для меня очень ответственно. С другой стороны, это для меня и очень почетно. Действительно, то, что вы делаете, это великолепная работа, ведь сегодня говорить правду очень непросто, опасно. И то, что вы на протяжении этих почти шести месяцев, даже больше, демонстрируете желание не сдаваться, меня действительно покорило и, скажу откровенно, воодушевило. Не нормально, когда зампредседателя СБУ своим письмом решает, подавать ваш сигнал на спутник или нет. Госпожа Рибейро, уполномоченная ОБСЕ по свободе СМИ, уже дважды поднимала вопрос закрытия каналов, а в последнем своем обращении к украинским властям уже подняла вопрос и по Шарий.net, и по Страна.UA, которые также закрыли, используя механизм санкций. Первый раз отреагировали мгновенно. 4 февраля был вызван в ОБСЕ посол Украины при этой организации. Также мы видим, как уже дважды отреагировал Офис ООН по правам человека. Мало кто может сегодня предположить, что мы можем с такими организациями о чем-то договариваться. Они действуют очень прозрачно и имеют жесткие стандарты действий", ‒ отметил парламентарий.
Шуфрич надеется, что власть не будет ограничивать право журналистов на подачу информации и удастся решить вопрос прекращения незаконных санкций в отношении "Первого независимого", как и в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.
"Я надеюсь на диалог, я хочу просить у власти показать мне, как собственнику, на каких основаниях сегодня "Первый независимый" отключен от возможности транслировать свои программы через спутник. Лицензия-то действует, ее никто не аннулировал. В случае решения суда в нашу пользу должен быть привлечен к уголовной ответственности зам СБУ, там ряд статей, и сроки не маленькие", ‒ сказал Нестор Шуфрич.
Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.
2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.
26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.
20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.
В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.
Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.
Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 96,9 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.