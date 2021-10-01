Украина Среди вакцинированных украинцев разыграют авто, электросамокаты, велосипеды и телевизоры

2021-10-01 14:12

Мукачевский горсовет потратит на призы для лотереи среди привитых 1,2 миллиона гривен, лотами станут Renault Duster, 15 электросамокатов, 15 велосипедов и такое же число телевизоров.

Об этом заявили на сайте мэрии.

Акция получила название «Вакцинуйся. Збережи життя» и стимуляцию в виде больше миллиона гривен.

В ней смогут взять участие только те жители, которые прошли полный курс вакцинации, то есть укололись двумя дозами вакцины.

Напомним, в Виннице решили мотивировать жителей вакцинироваться от коронавируса — для этого среди привитых разыграют телевизоры, велосипеды и автомобиль.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Украина"

Среди вакцинированных украинцев разыграют авто, электросамокаты, велосипеды и телевизоры

2021-10-01 14:12

Сепаратисты ввели на оккупированных территориях Донбасса комендантский час

2021-10-01 13:24

Газ в Украине с началом отопительного сезона будет стоить 16 - 30 гривен за куб - раскрыты данные меморандума

2021-10-01 12:46

Сумма долгов украинцев за коммунальные услуги достигла 64,4 миллиардов - за что не платим чаще всего

2021-10-01 12:14
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Среди вакцинированных украинцев разыграют авто, электросамокаты, велосипеды и телевизоры 2021-10-01 14:12
Сепаратисты ввели на оккупированных территориях Донбасса комендантский час 2021-10-01 13:24
Газ в Украине с началом отопительного сезона будет стоить 16 - 30 гривен за куб - раскрыты данные меморандума 2021-10-01 12:46
Сумма долгов украинцев за коммунальные услуги достигла 64,4 миллиардов - за что не платим чаще всего 2021-10-01 12:14