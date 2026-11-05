ВІЙНА В Україні Естонія визначила понад 60 локомотивів, які потенційно можуть продати Україні

2026-11-05 16:17

Естонія визначила понад 60 локомотивів, які потенційно можуть передати Україні для підтримки залізничного сполучення. Наразі триває оцінка їхньої придатності до використання на українській залізниці, а подальші кроки залежатимуть від результатів перевірки та наявності фінансування. Про це повідомляє ERR.ee з посиланням на Міністерство закордонних справ країни.

Раніше до Естонії приїжджала експертна група Укрзалізниці. Українські фахівці мали визначити, наскільки наявні локомотиви відповідають потребам залізничної системи України. Тепер естонська сторона очікує на їхню відповідь, після чого планує продовжити пошук коштів через міжнародні механізми.

Водночас поки що невідомо, про які саме моделі локомотивів ідеться, кому вони належать і в якому технічному стані перебувають. Не визначені й терміни можливої передачі: вони залежатимуть від того, чи вдасться знайти необхідне фінансування.

Про роботу над передачею локомотивів міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив українському колезі Андрію Сибізі під час телефонної розмови 21 жовтня. Сторони обговорили посилення практичної підтримки України на тлі російських ударів по критичній інфраструктурі та наближення зими.