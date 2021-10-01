Детали Лицом дома моды Жана Грицфельдта впервые стала юная модель

2021-10-01 12:51

Совсем юная модель Катерина Лупеко по количеству работ и показов уже смогла обойти некоторых даже самых именитых своих коллег.

Интерес к моделингу у Катерины появился еще в детстве. Первую работу ей предложили в глянцевом журнале Pink. Это собственно и дало старт к ее дальнейшей деятельности. Как признается она сама, поначалу очень стеснялась, зажималась перед камерами. Ей практически невозможно было преодолеть дискомфорт и показать настоящую живую эмоцию. Но в процессе работы эти неприятные моменты прошли и девушка постепенно начала получать удовольствие и испытывать настоящую эйфорию от происходящего на подиуме и съемочной площадке. Собственно, тогда же и поняла, что хочет этому посвятить свою жизнь.

Сегодня Катерина Лупеко - модель с солидным стажем работ на подиуме и в глянце. И уже не ощущает каких-то сложностей, а наоборот тоскует по съемкам, если их долго нет.

Во многом девушка благодарна родителям за их поддержку во всех ее начинаниях и модельному агентству «A&M agency», с которым плодотворно сотрудничает.

А недавно Катерине предложили стать лицом дома моды, пожалуй, самого яркого дизайнера Украины - Жана Грицфельдта. И тут их звезды явно сошлись и интересы совпали. Ведь Жан - именно тот дизайнер, который своими работами покорил сердце юной модели. По мнению Катерины, этот модельер уделяет особое внимание взаимодействию тела и одежды, задает тренды в моде. И что самое главное - его работы очень узнаваемы. Они выделяются сложным кроем, разработкой дизайнерского принта и вышивки, совмещением неожиданных текстур и высочайшим качеством исполнения. Это не просто одежда, а целое течение.

По словам дизайнера, ему впервые приходится работать с юной моделью в таком серьезном ключе, но он доволен и воодушевлен энергией девушки.

Побывав на обложках практически всех самых модных глянцев, Катерина принимает совсем недетское решение – начать издавать собственный глянцевый журнал. И назвала его Fashion dream - как свою жизненную мечту и цель, к которой двигается уже много лет.

Хотя журнал еще не вышел в свет, однако украинские селебрити уже хотят красоваться на его страницах. Сама Катерина намекнула, что открытие будет тихим, но грандиозным, ведь приглашены TikTok блогеры «миллионники», самые яркие звезды и СМИ.