Детали Более 47% украинцев уверены, что преследование властью Медведчука - это попытка отвлечь внимание от проблем в экономике и социальной сфере, - западные социологи

2021-10-01 15:35

Более 47% украинцев уверены, что преследование властью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - это попытка отвлечь внимание от проблем в экономике и социальной сфере. Об этом говорится в исследовании, проведенном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 24-28 сентября 2021 года.

Так, в ответах на вопросы, касающихся дела главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, были зафиксированы следующие тенденции: по сравнению с предыдущим исследованием выросло количество респондентов, считающих, что преследование Виктора Медведчука со стороны власти – это попытка отвлечь внимание от реальных проблем в экономике и социальной сфере (дальнейший рост с 42,8% до 47,2%) либо расправа с политическим оппонентом, который может составить основную конкуренцию президенту на выборах (рост с 21,4% до 22,1%).

По вашему мнению, преследование Виктора Медведчука со стороны власти (включая выбор меры пресечения и отказ в удовлетворении апелляции) – это:

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61,6% респондентов полагают, что наиболее справедливым результатом судебного процесса над Виктором Медведчуком будет признание его невиновным и восстановление его во всех правах (рост с 60,4% до 61,6%):

Какой результат судебного процесса по делу Виктора Медведчука вы посчитаете наиболее справедливым?

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Также увеличилось количество опрошенных, которые считают что судебный процесс по делу Виктора Медведчука приведет к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (рост с 71,8% до 72,5%). Для сравнения, утверждение о том, что эти события приведут к увеличению рейтинга Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", поддерживают только 10,1% опрошенных.

По вашему мнению, как судебный процесс по делу Виктора Медведчука повлияет на рейтинг власти и оппозиционных к власти сил?

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Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 24-28 сентября 2021 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,008 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

Отметим, что цена на газ в Европе на открытии торгов 30 сентября впервые в истории превысила 1100 долл. за 1 тыс. куб. м. Согласно данным биржи, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1073 долл. за тысячу кубометров, а затем резко выросла до более 1100 долл. за тысячу кубометров.

В то время лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук договорился о скидке на газ при его прямых закупках у России по 175 долл. за тысячу кубометров.