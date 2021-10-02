Детали Проєкт Національної оперети України «Автентична британська музика. Бірмінгем-Київ»

2021-10-02 12:15

Національна оперета України готує прем’єру, яка здивує не лише українського театрального глядача. Масштабний проєкт «Автентична британська музика. Бірмінгем-Київ» передбачає концерт британської музики на головній сцені Національної оперети України, відеофільм-концерт за участю соліста Бірмінгемської опери, професора вокального мистецтва Королівської Музичної Академії Великобританії Марка Вайльда, майстер-класи з англійської вокальної мови, запуск двомовної, україно-англійської веб-платформи.

Вперше, завдяки проєкту, українські шанувальники музики, учні, студенти, педагоги отримають можливість використовувати для артистичного виконання унікальний нотний матеріал британської музики, розроблений спеціально для проєкту, познайомляться з Бірмінгемською оперою, відомою у світі своїми інноваційними підходами до мистецтва. Автентичну британську музику на сцені Національної оперети України презентуватимутьартисти театру і волонтери – хор хлопчиків та юнаків КДМЛ ім. М.Лисенка. До проєктудолучаться молоді люди з інвалідністю, для яких передбачена спеціальна комунікаційна програма.

Для команди проєкту важливо, аби людина могла «переживати оперу в собі» – так говорив Грем Вік, провідний режисер, фундатор і художній керівник Бірмінгемської опери, чиє бачення сучасного театрупокладене в основу нашої українсько-британської колаборації. Саме це твердження об’єднало нашу міжнародну команду, яка вирішила присвятити проєкт пам’яті Грема Віка.

Ключова подія україно-британського проєкту – концерт британської музики «Автентична британська музика. Бірмінгем-Київ» на головній сцені Національної оперети України. Його програма стане для українських слухачів путівником британської музичної культури. У концерті звучатимуть найпопулярніші британськітвори різних епох: народні мелодії та їхні сучасні інтерпретації, хорові твори та інструментальні композиції, фрагменти семіопер часів бароко, музика з оперет і опер ХІХ і ХХ століть, твори Айвора Герни, Х’юберта Перрі, Генрі Перселла, Едварда Елгара, Георга Фрідріха Генделя.

Під час підготовки до концерту ментор з Британії, професор вокального мистецтва Королівської Музичної Академії, хоровий диригент Норвічського собору (Norwich Cathedral), вокаліст Бірмінгемської опери Марк Вайльд проведе майстер-класи для українських солістів-вокалістів та хору. Марк Вайльд особисто виконає у концерті кілька творів, серед яких улюблена британцями лірична Кашмірська пісня (Kashmiri Song).

Хор хлопчиків та юнаків КДМЛ ім. М.Лисенка, братиме участь у волонтерських заходах проєкту, а спеціально для концерту хлопці готують шотландські народні пісні в обробках легендарного українського композитора Олександра Кошиця.

Проєкт, присвячений пам’яті режисера, фундатора і художнього керівника Бірмінгемської опери Грема Віка (30.12.1953-17.07.2021), відомого в світі своїми новаторськими постановками. «Опера належить кожному», – стверджував Грем Вік і доводив це, залучаючи до участі у своїх постановках тих, хто просто любить оперу, яку він вважав демократичною і доступною для всіх.

Концерт відбудеться на головній сцені Національної оперети України, вхід – безкоштовний, за умови реєстрації.

Проєкт «Автентична британська музика. Бірмінгем-Київ» реалізується спільно з Бірмінгемською оперою за підтримки УКФ та Британської Ради в Україні.