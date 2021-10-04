Детали Журналистку оттеснили от Зеленского после вопроса о тюрьме

2021-10-04 16:28

 

Журналистку украинского портала "Страна.ua" оттеснили от президента Украины Владимира Зеленского после того, как та задала ему вопрос о том, что тот может сесть в тюрьму.

"Вы ввели санкции против издания "Страна". Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?", – спросила журналистка президента. Слова приводятся на сайте издания, сообщает Взгляд.

Охрана оттеснила девушку и попыталась отнять у нее мобильный телефон. Зеленский отошел в сторону, не ответив на вопрос.

"На вопрос он не ответил, но он его услышал. И рано или поздно ответит. В суде ответит", – сказал о произошедшем главред "Страны.ua" Игорь Гужва.

Напомним, Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания "Страна.ua", в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. "Страна.ua" обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание.

Источник: 112.ua
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