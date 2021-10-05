Детали Зеленский явно сильно нервничает, его слова легко ложатся в обвинительный приговор

2021-10-05 12:26

МИХАИЛ ПОГРЕБИНСКИЙ, Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Оригинал - на странице Михаила Погребинского в Facebook

Международная политика Украины "наглая". Это не мои слова, это сказал Зеленский. Привожу контекст: "потому что идет война и надо срочно вступать в ЕС". Кандидат на должность главы правления Нацбанка от МВФ и Пинчука-Сороса Милованов - дебил. Это не я сказал, это сам Милованов признал (контекст - "я никогда не отрицал, что я дебил"). Зеленский явно сильно нервничает, иначе нельзя объяснить его аргументы в пользу отставки спикера Разумкова - "он не хочет бороться с олигархами, и он был против санкций в отношении Медведчука". Всем и без этих слов было ясно, что именно Зеленский (а не "большая фракция", как врали в Офисе президента два дня назад) инициирует отставку спикера. Оба аргумента, однако, легко ложатся в обвинительный приговор Зеленскому. Разумеется, когда он перестанет быть президентом. К тому времени будет неопровержимо доказано, что "закон об олигархах" нарушает принцип верховенства права, права человека и пр., а санкции против Медведчука прямо нарушают Конституцию Украины, запрещающую вводить санкции против граждан страны.

P.S. Особенно пикантный слух - Зеленский потребовал от фракции провести голосование за отставку Разумкова до пятницы 8 октября - дня рождения Дмитрия. Высокие отношения, однако!

P.P.S. Интересно, сколько "слуг" не проголосуют за эту самоубийственную отставку?

P.P.P.S. Не исключаю попыток отобрать мандат у Разумкова.

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