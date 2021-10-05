Детали Полиция не мешает власти натравливать ультраправых на политических оппонентов Зеленского, в частности на Виктора Медведчука, - немецкие СМИ

2021-10-05 12:44

Сотрудники правоохранительных органов Украины не мешают власти натравливать ультраправых на политических оппонентов президента Владимира Зеленского, в частности председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом пишет одна из ведущих газет Германии Junge Welt.

"И полиция начала подавлять действия правых, по крайней мере, в некоторых случаях. Нет, конечно, если эти действия не направлены против внутриполитических оппонентов Зеленского или против людей, уклоняющихся от националистического конформизма. Националистам позволено выпустить пар, например, когда они избивают уличных музыкантов, поющих русские песни, или бросают мешки с краской и зажигательные устройства в дом, в котором оппозиционный политик Виктор Медведчук находится под домашним арестом", - говорится в публикации.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.