Детали Зеленский обрекает народ на голод и холод, а Медведчук договорился о газе для страны за 175 долларов

2021-10-06 12:09

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, достигнув 1250 долларов за кубометр. Для простых украинцев это значит, что суммы в платежках вырастут в разы. Как, собственно, и цены на абсолютно все товары и услуги.

Большинство наших сограждан с ужасом ожидают приближения отопительного сезона и понимают, что зимой им в буквальном смысле придется бороться за выживание. А ведь все могло бы быть по-другому, если бы наша власть приняла договоренности, которые были достигнуты лидером оппозиции Виктором Медведчуком, чтобы платить за газ всего лишь 175 долларов. Чувствуете разницу: 1250 долларов и 175?

Для простых людей эта разница означает возможность жить, а не выживать. Покупать хорошие продукты, лекарства, одеваться самим и одевать своих детей. Возможно, даже что-то откладывать про запас. Кому-то планировать обучение своих детей или их рождение. А кому-то - лечение своих пожилых родственников. Одним словом, планировать будущее.

Однако Зе-власть лишила собственный народ даже этого. Отказавшись от предложения Медведчука, Банковая фактически обрекла людей на борьбу за жизнь и тотальную нищету, когда единственной целью будет не умереть с голоду и наскрести денег на оплату за коммуналку. А если денег нет, то замерзнуть насмерть.

Вот то ближайшее будущее, которое молодые реформаторы определили для Украины, для наших детей и наших родителей. А теперь вопрос: зачем нам власть, которая не способна позаботиться о своем народе?

Владимир Шамин

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