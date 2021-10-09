2021-10-09 14:20

7 октября 2021 года более 400 местных прокуроров прокуратуры направили коллективное обращение в адрес Верховной Рады Украины и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в связи с вопиющими нарушениями законности и принципов здравого смысла генеральной прокуроркою Венедиктовой, которая развалила органы прокуратуры и фактически уничтожила в Украине уголовную юстицию.

Широко разрекламированная "реформа" органов прокуратуры, устроенная экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой и продолженная Ириной Венедиктовой, имела единственную цель - хищение средств иностранной правительственной помощи, которая осела в карманах профессиональных "общественных активистов". С тем, чтобы найти повод для выплат средств друзьям Рябошапки, была устроена "переаттестация", в результате которой по решению комиссий в составе профессиональных "общественных активистов" из органов прокуратуры были уволены сотни специалистов только за то, что они не знали значения слов "сулугуни", "зульдер" и "маскарпоне". Сейчас более 500 незаконно уволенных прокуроров возобновляются на работе в судебном порядке с получением огромной компенсации за время вынужденного прогула.

В то же время из-за увольнения специалистов из органов прокуратуры в Украине была фактически уничтожена уголовная юстиция, без надлежащего процессуального руководства остались сотни тысяч уголовных производств, а в результате конституционных изменений в Украине был ликвидирован прокурорский надзор за соблюдением законности чиновниками.

Венедиктова, заступив после Рябошапки на должность генерального прокурора, не только не остановила это безумие, но, наоборот, продолжила "реформы", которые в ее понимании заключаются в правильном подборе губной помады и модной прическе – это единственное, чем Ирина Валентиновна способна эффективно заниматься в рабочее время.

Но в еще худшем положении, чем уволены, оказались те прокуроры, которые остались работать и из которых Венедиктова откровенно издевается. Вот одно из многочисленных писем, поступившее в редакцию "Насправді.today" от рядовой сотрудницы местной прокуратуры:

"Дело в том, что нам обещали назначить дату тестирования более 8 месяцев, мы терпели и ждали, готовились, покупали тесты в "Псиметрикс" а потом нас как какой-то хлам выбрасывают на улицу. И еще и отчитываются о том что негодяев вычистили. А эти негодяи (почти 500 прокуроров), которыми нас теперь считают, работали, по судах бегали, головы некогда было поднять, не то что к тестам готовиться. Есть решение комиссии, никому и на ум не приходило, его можно отменить! Сначала назначили состав комиссии №15 и поставили задачу принять решение относительно нас, члены той комиссии отказались, тогда за ночь сменили членов комиссии и назначили "своих", которые приняли незаконное решение о нашем увольнении! Не говоря о том что нас лишили заработной платы: неизвестно по каким причинам нам начали платить оклад 5600 грн. и кругом доносят обществу, что прокурорам платят огромные зарплаты. Да, уплачивают, но не нам, а тем, кого назначили без прохождения ни одного теста. Ламають нам судьбы. ВСЕ В ОТЧАЯНИИ ПРОСТО, ЭТО УЖЕ КРИК ДУШИ КАЖДОГО ИЗ НАС!!!"

В конце концов, более 400 сотрудников органов прокуратуры не выдержали издевательства и направили в Верховную Раду и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека обращение, которое подаем ниже:

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ОБРАЩЕНИЕ

относительно нарушений Офиса генерального прокурора Украины при проведении аттестации прокуроров и введения в заблуждение общества о реальных результатах реформы и ее окончания

Обращаться к вам нас вынудили следующие обстоятельства.

Как Вам известно, осенью 2019 года в органах прокуратуры началась очередная реформа органов прокуратуры, которую большинство из нас уже проходила в 2015 году. Сначала ее прошли прокуроры Генеральной прокуратуры, потом - уровень областей, а уже на исходе 2020 года и местные прокуратуры почувствовали на себе аттестацию.

Как оказалось, тестирование не для всех, потому что часть "избранных" прокуроров успешно работают и без прохождения аттестации. Для таких прокуроров был создан механизм назначения на административные должности без прохождения аттестации, которым успешно воспользовалась часть прокуроров и посторонних лиц, которых таким образом назначили в органы прокуратуры. Для этого, кого надо, назначали на несколько дней на административную должность, а затем переводили на рядовую должность, а административная должность использовалась для дежурного прокурора, который хотел избежать аттестации.

Особого внимания заслуживает этап аттестации, связан с выяснением уровня общих способностей прокуроров, где основными вопросами была проверка знаний, что такое "приземистый", "марудний", "шагать", "сулугуни", "зульдер", "маскарпоне" и т.д., что вообще нет никакого отношения к прокурорской деятельности.

Кроме того, такой этап еще и не предусмотрен Законом Украины "О прокуратуре". Его себе придумал бывший генпрокурор Р. Рябошапка, предусмотрев его в соответствующем приказе, которым утвердил Порядок прохождения аттестации прокурорами.

Мы уверены, что рано или поздно в этой части приказ будет отменен, поскольку это не имеет никакого отношения к прокурорской деятельности. Это такое же, как через некоторое время провести среди прокуроров аттестацию и включить туда этап по выявлению способностей танцевать или петь.

Однако, как оказалось далее, этот этап для многих прокуроров стал основным, а также с помощью него Офис Генерального прокурора Украины вместе со своими "международными партнерами" создали себе возможность искусственно регулировать количество лиц, которые должны сдать тесты, при этом нарушив конфиденциальность тестирования, поскольку логины и пароли для тестирования прокурорам выдавались не конфиденциально, а сразу же привязывались к их фамилии, что создало предпосылки для манипуляций с набранными баллами.

Началось это все с того, что международная организация права развития (IDLO), которая в соответствии с Планом совместных действий по реализации проекта международной технической помощи, подписанного между ней и Генеральной прокуратурой в лице Р. Рябошапки, обязалась обеспечить компьютерной техникой для тестирования местных прокуратур Офис генерального прокурора. Для тестирования международная организация права развития (IDLO) выбрала ООО "Сайметрикс-Украина" и предложила Р. Рябошапке. Инструкцией по эксплуатации автоматизированного инструмента измерения психологических и других характеристик личности "PSYMETRICS", утвержденной приказом директора ООО "Сайметрікс-Украина" №ОД-01/1218 от 18.12.2018, было предусмотрено требования к компьютерной технике, на которой возможно сдавать тесты. В частности, это касается наличия оперативной памяти от 4 Gb и графического адаптера с объемом памяти от 2 Gb.

Тем не менее, международная организация права развития (IDLO) вместе с Офисом генерального прокурора, форсируя события по аттестации, решили, что прокуроры могут сдавать тесты на чем угодно. А потому предоставили для тестирования технику, которую они смогли найти в достаточном количестве, но параметры ее никто не проверял. По большей части это была техника, скорее всего, еще с прошлого века. Это привело к тому, что во время тестирования она, в силу своих недостаточных параметров, не позволяла быстро проходить тестирование и для некоторых это не позволило набрать необходимый балл.

Но, наверное, так и было запланировано, потому что целью аттестации было очищение прокуратуры от прокуроров, которые по мнению организаторов, "не достойны" работать в органах прокуратуры. Легче всего провести такое "очищение" было с помощью как раз этого этапа, поскольку проверить правильность ответов прокуроров, как оказалось, невозможно, можно назначить любые варианты как правильные, и установить любой уровень сложности для неугодного прокурора.

В связи с этим, к числу тех 35% "недобросовестных прокуроров", от которых, по утверждениям Генерального прокурора И. Венедиктовой, ей удалось избавиться, наверное, 30% являются прокурорами, которым искусственно создали непроходимый результат именно на данном этапе, который не имеет никакого отношения ни к добропорядочности прокуроров, ни к их профессиональной компетентности.

Учитывая то, что были еще и прокуроры, которые не сдали тестирование на знание законодательства провалили практическое задание, реальное отношение освобожденных нечестных прокуроров по результатам аттестации составляет где-то 1% из тех 35, о которых говорит Генеральный прокурор. Но это не мешает Генеральному прокурору, подменяя понятия, по мотивам создания себе позитивного имиджа, хвастаться результатами реформы, которая на самом деле фактически провалена.

Особого внимания заслуживает факт создания "независимых комиссий для аттестации прокуроров.

Так, начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций офиса Генерального прокурора Бонюк А. П., который сам никакую аттестацию не проходил, но которому поручена организация аттестации прокуроров, пытался различными способами повлиять на членов комиссий с целью отменить их предыдущие решения, что из-за просчетов в организации аттестации были приняты в интересах прокуроров. А когда не получается повлиять на членов комиссий, то можно создать с этой целью свою комиссию, включив туда своих друзей, подчиненных, которые точно примут такие решения как надо.

Так, главой пятнадцатой кадровой комиссии областных прокуратур по аттестации прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных), приказом исполняющего обязанности Генерального прокурора от 04.08.2021 № 248,назначен Марущенко Е. Г. внешне складывается впечатление, что комиссия независима и будет принимать независимые от офиса решения по аттестации прокуроров. Но, если копнуть глубже, то оказывается что председатель данной комиссии Марущенко Е. Г. работает начальником отдела организации деятельности по противодействию противоправному вмешательству в хозяйственную и инвестиционную деятельность Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций офиса Генерального прокурора, то есть в подчинении начальника Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций офиса Генерального прокурора Бонюка А. П.,который от офиса Генерального прокурора отвечает за проведение аттестации прокуроров. Кроме того, до своей работы в прокуратуре Марущенко Е. Г. работал в адвокатском объединении "Бонюк и партнеры".

При таких условиях, какая может быть независимость председателя данной комиссии? Да и, кроме этого, такая ситуация подпадает под потенциальный конфликт интересов, что уже накладывает ограничения, определенные Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Несмотря на рапортование об "успешном" завершении реформы, такая реформа фактически еще незавершена примерно где-то для 600-700 прокуроров. Около 450 прокуроров 7 месяцев формально ходят на работу в несуществующие уже прокуратуры, им выплачивается из государственного бюджета заработная плата, а ее организаторы не смогли уже за 11 месяцев завершить ее. И мотивы очень "серьезные" - против этого международные партнеры, которые не дают то сами средства, то программу для тестирования.

Возникает тогда вопрос, руководят ли нашим государством международные партнеры, или у нас есть свои органы власти?

Не завершив проведение реформы с частью прокуроров, что осталась, организаторы реформы взялись за проведение наборов уже новых кадров, таким образом фактически искусственно лишают права прокуроров, в отношении которых аттестация не завершена, пройти его и перейти на работу в реформированы прокуратуры.

Надеемся, что в будущем кто-то понесет ответственность за организацию "успешной" реформы прокуратуры. Хотя, не все. Заслуживает внимание и тот факт, что с целью избежать в будущем ответственности за промахи в аттестации, Офис Генерального прокурора сумел утвердить положение о Департаменте уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора, на которого возложены обязанности по организации реформы прокуратуры и должностные обязанности как начальника, так и его работников, только через 10 месяцев после его создания, в результате чего весь процесс аттестации местных прокуратур указанным Департаментом успешно пройден без каких-либо должностных обязанностей и возможной ответственности в будущем.

В связи с изложенным, просим Вас вмешаться в данную ситуацию и прекратить сознательное снижение органов прокуратуры, виновных лиц привлечь к установленной законом ответственности.

Прокуроры местных прокуратур Украины (более 400 подписей)