Детали Волошин о деле Медведчука: Здесь нет состава преступления

2021-10-09 14:31

В новом подозрении, объявленном председателю партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, нет состава преступления. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин.

"Я считаю, что, как минимум, я не могу понять здесь состава преступления. Это нужно все расследовать, смотреть, анализировать. Для этого есть юридические аргументы, но все, что я прочитал в СМИ, я опираюсь на ту информацию, которую услышал от Баканова (глава СБУ Иван Баканов, - ред.) и Венедиктовой (генеральный прокурор Ирина Венедиктова, - ред.)", - заявил Волошин.

Также он добавил: "Я думаю, не будете спорить, что отдельные районы Донецкой и Луганской области - это территория Украины. В 2014 году еще все юридические лица, включительно с шахтами, заводами являлись украинскими. Террористическими ВР признала "ЛНД", "ДНР" 27 января 2015 года.

Любое взаимодействие с этими структурами в 2014 году по определению не могло быть, это было взаимодействие по освобождению людей. И только благодаря Медведчуку более 700 людей во взаимодействии с Порошенко, с Наливайченко, Грицаком, как главы СБУ, сотни людей были освобождены из плена. Сколько освобождено было за последний год? Ноль.

Уголь с украинских шахт добывающийся не террористами, а простыми шахтерами, только в 16 или даже 17 году террористы отобрали бизнес у наших бизнесменов, из-за этого СНБО ввело экономическую блокаду, до этого это экономические контакты между регионами. Президент Порошенко и другие обратились к Медведчуку как к человеку, который имел возможность помочь в переговорах с той стороной по вопросу освобождения и по другим вопросам", - указал парламентарий.

По словам Волошина, украинцев в этом году ждет страшная зима с холодными батареями, и подобное могло быть в 2017 году.

"Нам тогда правительство нашло в ЮАР в полтора раза дороже уголь. Когда мне говорят, что поставить уголь с территории Украины на другую часть территории Украины является содействием терроризму, то у меня это в голове не укладывается", - подчеркнул Волошин.

Кроме того он добавил, что не понимает, почему именно Медведчуку вручили подозрение.

"Медведчук был президентом в это время, премьер-министром? Почему Медведчуку вручено подозрение? Кто был в это время Президентом, премьером, Генеральным прокурором? Медведчук был государственным деятелем? Какой статус у гражданина Медведчука был в 2014 году? Почему не называются остальные фамилии?" - высказался политик.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.