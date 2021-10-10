Украина В Украине должников стали ловить на дорогах

2021-10-10 12:30

 

За первые дни применения нового инструмента на месте взыскано 64 тыс. грн алиментов.

В пяти областях Украины начали принуждать должников к уплате прямо на дорогах, останавливая авто. Об этом в Facebook написал замминистра юстиции по вопросам ГИС Андрей Гайченко, по понятным причинам не уточнив, о каких именно областях идет речь.

Государственная исполнительная служба (ГИС) и Министерство внутренних дел теперь могут требовать от должников-владельцев автомобилей выплатить алименты, жилищно-коммунальные долги и другие долги по решению судов.

"За первые дни применения этого инструмента на месте взыскано 64 тыс. грн алиментов, 39 тыс. грн перечислено в пользу государства (единый социальный взнос). Кроме того, выписано 17 тыс. штрафов за нарушение ПДД, изъято 2 транспортных средства", – уточнил Гайченко, добавив, что вскоре проект "будет распространен на всю территорию государства".

В комментарии UBR.ua Гайченко подчеркнул, что долги и штрафы на дороге нельзя заплатить наличными. Для этого сотрудники ГИС дают водителям соответствующие документальные бланки с указанными в них счетами.

На них должники и обязаны перечислить средства, в противном случае у них в счет долга могут изъять авто.

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