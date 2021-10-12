Детали Михаил Погребинский: Действия Зеленского сравнимы с броском крысы, припертой к стене

2021-10-12 13:02

Главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку 8 октября предъявлены новые обвинения в госизмене и "содействии терроризму". Украинский политолог Михаил Погребинский надеется, что это лишь начало конца власти Зеленского.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Оригинал на сайте Украина.ру

- Михаил Борисович, Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене. Как вы это прокомментируете?

– Я просто повторю распространенную версию, с которой я согласен. Команда Зеленского ищет способ информационно отыграть тему скандала с офшорными счетами президента, привлечь позитивное внимание. В первую очередь внимание Запада, поскольку офшорная история была черной меткой с Запада на голову Зеленского и его команды.

Они нашли такой способ: "вот, мы снова выдвинем обвинение Медведчуку", и это будет сглаживать наши проблемы. "Вот, мы же против России, смотрите". "Это неважно, что мы – воры и уходим от налогов". Я думаю, что это самая естественная версия, тем более что все это шито белыми нитками. В обвинении Медведчуку совсем нет состава преступления, от слова вообще.