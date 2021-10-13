Детали Медведчук: Меркель просила, чтобы я стал представителем Украины в переговорах с Донецком и Луганском. Это тоже подрывная деятельность против Украины?

2021-10-13 21:07

Канцлер Германии Ангела Меркель лично просила, чтобы председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук стал представителем Украины в переговорах с Донецком и Луганском. Это тоже подрывная деятельность против Украины? Такой риторический вопрос задал в ходе заседания Печерского районного суда Киева сам лидер оппозиции.

"События развивались очень бурно. К власти пришел президент Порошенко, который в начале июня поднял вопрос, потому что это был самый актуальный вопрос. Я это рассказываю, потому что это указано в материалах подозрения как "подрывная деятельность Медведчука". Так вот, тогда президент Порошенко обратился с просьбой продолжить переговоры (с представителями ОРДЛО, - ред.), потому что 8 июня он подписал указ о создании Трехсторонней контактной группы, куда были включены представитель ОБСЕ, представитель от Украины Кучма и представитель от России, но надо было договориться, чтобы с этими людьми встретились представители Донецка и Луганска. И мы снова путешествуем в Донецк и Луганск с Нестором Шуфричем, договариваемся, встречаемся. Я же сейчас не говорю о том, насколько это было комфортно для нас и была ли угроза жизни и все остальное. Я об этом не говорю и никогда не говорил в своих публичных выступлениях. Но это было так. И это увенчалось успехом, когда 23 июня мы приехали в Донецк и проводили заседание Трехсторонней контактной группы первое в Донецке с участием представителей Донецка и Луганска. Именно в это время в ходе "нормандского формата" переговоров между главами четырех государств - Меркель, Олландом, Путином и Порошенко - было принято решение по предложению Меркель, канцлера Германии, что Медведчук, по ее предложению, стал официальным представителем организации встреч и работы Трехсторонней контактной группы. Это был конец июня 2014 года. Это тоже подрывная деятельность против Украины?" - отметил Медведчук.

При этом лидер оппозиции вспомнил и другие дела, которые поручало ему тогдашнее руководство государства.