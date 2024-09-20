Государственные банки Украины разрешили приватизировать по частям

Верховная Рада приняла закон об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Теперь можно будет продавать часть акций госбанков. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, законопроект №11474 в целом поддержали 260 депутатов.
Закон, в частности:
Напомним, в Украине шесть государственных банков: ПриватБанк, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Первый инвестиционный банк. Их доля в чистых активах банков на 1 июля 2024 года составляет 56,6%.