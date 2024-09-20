Экономика Государственные банки Украины разрешили приватизировать по частям

2024-09-20 17:29

Верховная Рада приняла закон об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Теперь можно будет продавать часть акций госбанков. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, законопроект №11474 в целом поддержали 260 депутатов.

Закон, в частности:

  • расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которых готово рассмотреть государство;
  • разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);
  • учитывает возможность, что в аукционе может участвовать только один возможный инвестор.

Напомним, в Украине шесть государственных банков: ПриватБанк, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Первый инвестиционный банк. Их доля в чистых активах банков на 1 июля 2024 года составляет 56,6%.

 

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Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели 2024-09-14 12:30