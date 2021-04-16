Экономика Национализированный в 2016-м году "ПриватБанк" скоро выставят на продажу

2021-04-16 21:36

"ПриватБанк" скоро будет выставлен на продажу. Об этом в интервью GlobalCapital рассказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Наш банковский сектор обладает значительным потенциалом для международных инвесторов. Мы надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках. Согласно нашим планам, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины — "ПриватБанк". Мы считаем, что приватизация "ПриватБанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", — заявил Шевченко.

Шевченко также выразил надежду, что за пять лет доля государства в банковской системе снизится с 55% до 25%, что поможет ей стать более независимой.

Напомним, "ПриватБанк" национализировали в декабре 2016 года. Он был признан неплатежеспособным, и чтобы его спасти, государству пришлось докапитализировать "ПриватБанк" на 115 млрд грн. Итоги расследования независимой компании Kroll показали, что ПАО "ПриватБанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий своего руководства, что привело к нанесению ущерба в размере более 5,5 млрд долл. При этом были обнаружены характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств.