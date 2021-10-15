Мир фото В аннексированном Крыму гражданина Украины приговорили к 12 годам колонии строгого режима

2021-10-15 15:15

В аннексированным Крыму так называемый "Верховный суд" приговорил 61-летнего украинца Константина Ширинга к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в "шпионаже". 

Как сообщает Крымская правозащитная группа, заседание "суда" проходило в закрытом режиме, информацию по его итогам озвучил адвокат Дмитрий Динзе. Прокурор просил для Ширинга 14 лет лишения свободы, а защита – оправдания.

Сам Ширинг тоже просил его оправдать, сообщив, что "его оговорили и свалили на него всю вину".

Ширинг страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он несколько раз обращался с заявлением о медицинской помощи к администрации Симферопольского СИЗО. Ширинг многократно жаловался на непредоставление медицинской помощи. После этого администрация СИЗО несколько раз переводила его из камеры в камеру и условия содержания в каждой были хуже, чем в предыдущей.

Напомним, 15 апреля 2020 года ФСБ РФ задержала в Крыму участников "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую якобы входила "российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны", – Татьяна Кузьменко и гражданин Украины Константин Ширинг. Были возбуждены дела "о государственной измене и шпионаже".

Дело рассматривали в особом порядке и в закрытом режиме из-за материалов под грифом "совершенно секретно". 

 

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