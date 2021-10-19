Дело против Медведчука украинская власть будет использовать как шантаж Москвы. Но никаких уступок не будет, - эксперт

2021-10-19 12:57

Фиктивно выстроенное дело против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука украинская власть хочет использовать для того, чтобы склонить Кремль к сотрудничеству в свою пользу, однако Москва этого не допустит. Такое мнение выразил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Гущин, передает "Коммерсантъ".

"Ситуация вокруг Виктора Медведчука, включая возбужденное против него новое уголовное дело, имеет несколько измерений, и связаны они не только с самим господином Медведчуком", - сказал Гущин.

По словам эксперта, дело Медведчука Зеленский хочет использовать в рамках своей программы по борьбе с олигархатом, а также как средство воздействия на своего прямого конкурента на выборах Петра Порошенко.

"Главным же побудительным мотивом преследования Виктора Медведчука на новом этапе могло стать стремление Офиса президента Зеленского использовать это дело как попытку найти еще один элемент давления на Москву, принимая во внимание обширные связи господина Медведчука в России и его контакты в высших коридорах власти", - добавил Гущин.

В то же время он убежден, что статья экс-президента РФ Дмитрия Медведева уже дала четкое понимание для Киева, что им не удастся задуманное.

Впрочем, по мнению Александра Гущина, российская сторона уже дала понять, что такая политика будет иметь обратный эффект. "Статья Дмитрия Медведева в этом контексте может рассматриваться не просто как приуроченная к визиту заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву, но и как сигнал о том, что шантаж Киева не пройдет и никаких уступок под давлением не будет", - подытожил Гущин.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.