Детали Заявление об обмене Медведчука означает, что на самом деле Зеленскому не нужны ни встреча в "нормандском формате", ни переговоры с Путиным, – Зубченко

2021-10-20 15:45

Об этом пишет на своей странице в Facebook политический публицист Александр Зубченко, комментируя заявление президента Владимира Зеленского, прозвучавшее в эфире телеканала ICTV, сообщает Политека.

Даже в Офисе президента, по мнению публициста, понимают, что предложение Зеленского обменять Медведчука – это нарушение Конституции.

"На телеканале олигарха Виктора Пинчука ICTV президент Украины предложил обменять Виктора Медведчука на "граждан Украины, которые находятся не в Украине"". Правда, даже в офисе президента слегка понимают, что это не конституционно", – написал публицист в Facebook.

По словам Зубченко, "предложение" президента Украины отражает профессиональный уровень нынешней власти – дно и даже ниже.

"Брать в "заложники" одного из лидеров оппозиционной политической силы, представленной в парламенте второй по численности (после "квази-слуг) фракцией – это "мощно". Наглядная демонстрация отношения к законам, Конституции и нормам морали и этики. Хотя, о чем это я… Какие там моральные нормы. Сплошной сюр", – констатировал автор.

Зубченко подчеркнул, что, если Зеленский пытается коммуницировать с Владимиром Путиным через телеканал ICTV, это означает, что Офис президента провалил нормальный переговорный процесс.

"Более того, на протяжении всего президентства Зеленского, а особенно в последний год, именно глава политсовета ОПЗЖ является ключевой фигурой в отношениях между РФ и Украиной. ТГ-каналы, контролируемые офисом президента, с завидной тупостью объясняют новые репрессии против Медведчука хитрой конспирологией "поднять ставки в переговорах между Кремлем и Зеленским". Причем, никаких переговоров нет, но "ставки поднимаются". В результате без Медведчука "переговорный процесс" с Путиным вышел на невиданный уровень – Зеленский через телеканал Пинчука пытается коммуницировать с Кремлем", – отметил публицист.

"Причем, с "неизменным успехом". До "слуг" не дошло, что намеки уже закончились. Российский экс-президент Медведев в "Коммерсанте" прямо написал, что "переговоры с ними абсолютно бессмысленны". А Зеленский все ждет от РФ "намеков". Какие еще намеки нужны?!" – констатировал автор.

Зубченко пришел к выводу, что на самом деле Зеленский не хочет ни проведения встречи в "нормандском формате", ни переговоров с Путиным, иначе вел бы себя по-другому.

"В общем, это на словах Зеленский хочет и встречу "в нормандском формате", и личные переговоры с Путиным. А на деле Зеленский и компания пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать и "нормандскую встречу", и денонсировать Минские договоренности, и сделать в принципе невозможными переговоры с Владимиром Путиным", – резюмировал публицист.

В завершение Зубченко отметил, что если в Офисе президента надеялись испугать Медведчука, то просчитались.

"Возможно, там рассчитывали испугать главу политсовета ОПЗЖ, чтобы он попросил о "политическом убежище". Но опять просчитались. Виктор Медведчук четко заявил, что у него "не было и нет другого гражданства, кроме украинского" и он никуда бежать не собирается. Короче, запутались они с репрессиями. Надо триллион залога просить. Иначе никак", – заключил политический публицист Александр Зубченко.