Коронавирус Глава Минздрава раскрыл страшную правду о покупке справок о вакцинации - признания умирающих в реанимации

2021-10-22 22:12

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о случаях, когда находящиеся в реанимациях больные с коронавирусом признавались в покупке справок о вакцинации. 

Ляшко подчеркнул, что каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев.

"Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.

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В Украине зафиксировано самое большое число новых случаев заражения за все время пандемии 2021-10-22 11:15