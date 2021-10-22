Детали Третьякова должна покинуть пост главы комитета по вопросам соцполитики из-за циничного отношения к смерти Полякова, а Мецгер ощутил вседозволенность из-за родства с президентом, - соцопрос

2021-10-22 16:09

Фракция "Слуги народа" должна снять нардепа Галину Третьякову с должности главы парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов из-за ее циничной реплики в отношении смерти коллеги по парламенту Антона Полякова. Так считают более половины респондентов, опрошенных в рамках социологического опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 15 по 20 октября 2021 года по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США).

Так, 51,4% опрошенных, отвечая на вопрос относительно скандала, который возник после того, как нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, комментируя смерть нардепа Антона Полякова написала: "Как по мне, то минус один враг. Поэтому – все хорошо", заявили, что Третьякова должна покинуть должность главы комитета. А 26,8% респондентов считают, что фракция должна извиниться за поведение Третьяковой.

 

Открытый источник

 

Стоит отметить, что еще один раздел соцопроса касался скандала вокруг бывшего главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера и журналистов программы "Схемы". Отвечая на вопрос: "По вашему мнению, является ли поведение Евгения Мецгера следствием вседозволенности из-за родственных связей с Президентом Украины", 65,7% респондентов выразили уверенность, что именно это повлияло на такое поведение банкира.

 

Открытый источник

 

Опрос проведен ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 15 по 20 октября 2021 года по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США). Всего опрошено 3,006 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

subscriber subscriber

Еще по теме

Большинство украинцев знают о причастности президента Зеленского к созданию минимум 10 офшорных компаний, - соцопрос

2021-10-22 16:07

В Раду проходит пять партий, "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Слуга народа" находятся в лидерах, - опрос

2021-10-22 16:03

Зеленский, предлагая "обмен" Медведчука, ведет себя как диктатор из Уганды, - известный режиссер

2021-10-22 13:21

Рабинович: Если бы вы послушали, в чём обвиняют Медведчука сейчас, вы бы не поверили, что такое может быть в правовой стране

2021-10-22 13:16

Еще новости в разделе "Детали"

ГБР захотело выслужиться перед Зеленским и придумало свое фейковое расследование под Медведчука

2021-10-22 16:12

Рейтинг Зеленского с 73% обвалился до 23% всего за два года. Провалы, скандалы и преследование Медведчука уничтожили Зе

2021-10-22 16:11

Третьякова должна покинуть пост главы комитета по вопросам соцполитики из-за циничного отношения к смерти Полякова, а Мецгер ощутил вседозволенность из-за родства с президентом, - соцопрос

2021-10-22 16:09

Большинство украинцев знают о причастности президента Зеленского к созданию минимум 10 офшорных компаний, - соцопрос

2021-10-22 16:07
Все статьи раздела "Детали"

Детали

ГБР захотело выслужиться перед Зеленским и придумало свое фейковое расследование под Медведчука 2021-10-22 16:12
Рейтинг Зеленского с 73% обвалился до 23% всего за два года. Провалы, скандалы и преследование Медведчука уничтожили Зе 2021-10-22 16:11
Третьякова должна покинуть пост главы комитета по вопросам соцполитики из-за циничного отношения к смерти Полякова, а Мецгер ощутил вседозволенность из-за родства с президентом, - соцопрос 2021-10-22 16:09
Большинство украинцев знают о причастности президента Зеленского к созданию минимум 10 офшорных компаний, - соцопрос 2021-10-22 16:07