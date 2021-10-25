Детали ОП объясняет новые репрессии против Медведчука хитрой конспирологией "поднять ставки в переговорах между Кремлем и Зеленским". Но никаких переговоров нет

2021-10-25 15:21

Оригинал на сайте "Трибуны народа"

На телеканале олигарха Виктора Пинчука ICTV президент Украины предложил обменять Виктора Медведчука на "граждан Украины, которые находятся не в Украине"". Правда, даже в Офисе президента слегка понимают, что это неконституционно.

Поэтому Зеленский сделал "ремарку": типа, если окажется, что у главы политсовета ОПЗЖ есть российское гражданство. "Предложение" президента Украины интересно тем, что прекрасно отражает уровень нынешней власти. Уровень дна и даже ниже. Брать в "заложники" одного из лидеров оппозиционной политической силы, представленной в парламенте второй по численности (после "квази-слуг) фракцией, – это "мощно". Наглядная демонстрация отношения к законам, Конституции и нормам морали и этики. Хотя, о чем это я… Какие там моральные нормы! Сплошной сюр.

Мне даже кажется, что какой-то "прокремлевски настроенный вредитель" из офиса Зеленского, предположительно Андрей Ермак, специально старается сделать из Медведчука единого лидера украинской оппозиции.

Ни одного из украинских политиков, кроме Виктора Владимировича, СНБО, Госдеп, СБУ и лично президент так не прессуют. Все телеканалы, связанные с Медведчуком, закрыли. Не помогает. Санкции Совбеза ввели. Бизнес, якобы связанный с ОПЗЖ, кошмарят. Нет, не взлетают "альтернативные проекты" по разводу "электората юго-востока". Тогда влупили "пидозру" по "госизмене" и посадили под домашний арест. Не работает. Влупили вторую "пидозру" в госзмене и "содействии террористам". Попросили миллиард залога, но в суде ожидаемо проиграли и приуныли. Получается, только Медведчук настолько опасен для всех "слуг", что против него работает вся государственная машина репрессий. Обвинения, обыски, уголовные дела, задержания – все только для того, чтобы "окончательно добить" рейтинг ОПЗЖ. И все, блин, впустую.

Более того, именно действия Зеленского, который работает президентом в офисе Ермака, окончательно "идентифицировали" Медведчука в качестве реальной оппозиции. Очень легко поставить в тупик всех оппонентов, которые рассказывают об "истинной оппозиции". Кто, Петр Порошенко? Да его фамилию Венедиктова и Баканов даже побоялись назвать в контексте уголовных дел против "гетьмана". В материалах дела он именуется "неизвестным государственным деятелем". Прямо как "неизвестный мародер".

Юлия Тимошенко, которая проголосовала за отставку спикера Разумкова, выполняя указания Офиса президента, и еще вторая (после Арахамии) поддержала "тренд" на тему "свободу украинскому экс-президенту Грузии"?

Может быть, фракция "Голоса", которая распалась на враждующие организации грантососов в рамках концепции Сороса - Пинчука по легализации конопли? Это все, как вы понимаете, чисто риторические вопросы. Даже поклонники Жени Мураева начали задумываться: если он такой "ватник", то почему не под санкциями бегает, а спокойно развешивает билборды "здесь наша земля"?

Явно Офис президента работает на оппозиционный имидж Медведчука. Более того, на протяжении всего президентства Зеленского, а особенно в последний год, именно глава политсовета ОПЗЖ является ключевой фигурой в отношениях между РФ и Украиной.

ТГ-каналы, контролируемые Офисом президента, с завидной тупостью объясняют новые репрессии против Медведчука хитрой конспирологией "поднять ставки в переговорах между Кремлем и Зеленским". Причем никаких переговоров нет, но "ставки поднимаются". В результате без Медведчука "переговорный процесс" с Путиным вышел на невиданный уровень - Зеленский через телеканал Пинчука пытается коммуницировать с Кремлем. Причем с "неизменным успехом".

До "слуг" не дошло, что намеки уже закончились. Российский экс-президент Медведев в "Коммерсанте" прямо написал, что "переговоры с ними абсолютно бессмысленны". А Зеленский все ждет от РФ "намеков". Какие еще намеки нужны?!

В общем, это на словах Зеленский хочет и встречу "в нормандском формате", и личные переговоры с Путиным. А на деле Зеленский и компания пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать и "нормандскую встречу", и денонсировать минские договоренности, и сделать в принципе невозможными переговоры с Владимиром Путиным.

Возможно, там рассчитывали испугать главу политсовета ОПЗЖ, чтобы он попросил о "политическом убежище". Но опять просчитались. Виктор Медведчук четко заявил, что у него "не было и нет другого гражданства, кроме украинского" и он никуда бежать не собирается. Короче, запутались они с репрессиями. Надо триллион залога просить. Иначе никак.

Александр Зубченко

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