Детали Предложив России скидку на транзит газа, Зеленский будет вынужден просить Медведчука провести переговоры, иначе ничего не получится

2021-10-25 15:22

В недавнем интервью Bloomberg президент Владимир Зеленский заявил: Украина готова предложить всем экспортерам скидку в 50% на транзит газа через свою территорию в Европу. Дескать, таким образом мы увеличим поставки и существенно поможем преодолеть энергетический кризис в регионе.

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Вот только ответом стала абсолютная тишина. Даже со стороны России, которой в первую очередь Зеленский и адресовал это предложение. Неужели никому не интересно уменьшить расходы на транзит газа вдвое? Нет, не в этом дело.

Во-первых, Россия не будет обсуждать столь серьезный вопрос через какой-то Bloomberg. А официальных предложений о прямых переговорах от Украины пока не поступало. Как говорится – на нет и суда нет.

Во-вторых, на сегодняшний день Москва полностью выполняет свои контрактные обязательства на поставку газа в Европу. Даже с некоторым "перевыполнением", о чем Владимир Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели 13 октября 2021 года: "Мы увеличиваем поставки в Европу. "Газпром" — на 10%, а в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%". Кроме всего прочего, Россия сейчас заполняет собственные газовые хранилища и обеспечивает людей теплом. Поэтому гневно-истерические требования различных западных "экспертов" об увеличении поставок еще на 15% на Кремль не действуют.

Выходит, тупик? А ведь в преддверии зимы не худо бы заработать дополнительные средства в бюджет за счет повышенного транзита российского газа в Европу. А там, где вопрос транзита, там можно договориться и о прямых закупках газа, да еще и со скидкой. По формуле: мы вам, а вы — нам. Ведь в условиях все растущего энергетического кризиса "лишнего" газа в мире не осталось. И задешево его никто продавать не собирается.

Стоп! Так ведь в марте 2019 года после прямых переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления российского "Газпрома" Алексеем Миллером глава политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук уже привозил готовое решение – скидка в 25% при условии контракта на прямую поставку газа Украине.

Н-да. Сейчас бы покупали газ по 175 долларов за тысячу кубометров, а не по "европейским" ценам — более 1000 долл. И под "соусом" взаимовыгодных отношений могли бы еще и договориться об увеличении объемов транзита!

Впрочем, давайте на минуту представим, что Зеленский действительно живет интересами государства и заинтересован в реализации своей идеи. И на самом деле хочет вести диалог с РФ. Так пусть обратится к Медведчуку! Все равно больше не к кому! Лидер оппозиции обладает необходимым опытом эффективного переговорщика, с ним будут разговаривать в Москве. Во-первых, у Медведчука прямой контакт с российским президентом Владимиром Путиным. Во-вторых, политическая элита РФ ему доверяет, поэтому у него солидный багаж уже проведенных, многочисленных, результативных переговоров. Здесь и неоднократные обмены пленными, и снятие санкций Россией с украинских градообразующих предприятий, и возможность производить в Украине российскую вакцину "Спутник V".

В конце концов, президента никто за язык не тянул! И, сказав "а", он теперь не должен выдерживать и так затянувшуюся театральную паузу. Зима ждать не будет! Либо он просит Медведчука включиться в "газовые" переговоры с Россией. От чего выиграют все украинцы. И эти переговоры, кстати, могут стать очень удачным "стартапом" для начала всеобъемлющего восстановления отношений с северным соседом!

А может и ничего не делать. Совсем ничего! Но тогда недавний "сюрприз" КМИС – с обвалившимися рейтингами президента - окажется всего лишь "цветочком". А "ягодка" будет позже – когда украинцы получат первые зимние платежки за газ и тепло.

Алексей Куракин

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