Детали Николай Азаров: Власть разрушает Украину катастрофическими темпами

2021-10-25 15:25

- В "Пульсе" - Николай Янович Азаров.

Придется нам ждать два года до замены власти или это все-таки произойдет раньше?

- Я не пророк. Те темпы, которые набрала Украина после 2014 года с точки зрения разрушения страны, катастрофические. Год такого развала – это два-три года для страны, чтобы восстановиться.

- То есть, как говорят эксперты, Украине понадобится 50 лет, чтобы Польшу догнать, при условии, что Польша будет стоять на месте?

- Польша на месте, конечно, стоять не будет. Но мы должны думать о своей стране и прежде всего менять власть, потому что власть стоит в основе управления экономикой. И то, что сейчас в стране отсутствует власть, которая бы занималась управлением, а занимается она в основном разворовыванием того, что им осталось, означает, что Украина разваливается. Шмыгаль рассказывает, что все развивается, что ВВП вырастет на 3,8% в этом году и что двигателем служит рост розничного товарооборота. Но розничный товарооборот не растет же за счет развития экономики, а растет только за счет импорта. Но я даже в этом сомневаюсь, потому что инфляция настолько высокая, что оценить эти мизерные проценты роста на фоне этой инфляции очень трудно. Я поразился, что средняя зарплата превысила 500 дол. Можно сделать ряд расчетов, в том числе и о поступлениях в Пенсионный фонд, которые элементарно показывают, что Шмыгаль врет.

- С началом отопительного сезона цена на газ составит 16,5 грн за кубометр вместо 8, который предлагает "Нафтогаз". По данным Минэнерго, запасов горючего на ТЭЦ сейчас в 4 раза меньше, чем должно быть по графику. Президент Зеленский в интервью сказал: "Непросто реагировать на то, что у нас там в хранилищах, хватает ли газа для общества на зиму. Его мало, потому что мы не понимаем, что будет дальше". Что же будет дальше?

- Комментировать бессмыслицы, с которыми он выступает... Мне кажется, что он иногда сам не понимает, что он говорит. Одно дело читать тексты на сцене – примитивные и простые, а другое дело вникать в суть вопросов. Мы же не Африка, и поэтому, чтобы не заморозить своих людей, мы должны создавать запасы. Многолетними нормативами было установлено около 3 млн тонн угля, примерно 24 млрд кубометров газа в подземных газохранилищах. Сейчас запасы угля на складах порядка 650 тыс. тонн. Еще одна характеристика неблагополучия, которое сейчас есть, – из 22 блоков ТЭЦ работают только 13. Просто элементарно нет угля. На АЭС ряд блоков проходят плановые ремонты, а атомные блоки не могут то снижать, то увеличивать нагрузку. Поэтому в балансе к АЭС обязательно работают компенсирующие мощности. Что касается газа, то в хранилищах есть буферный газ, который никогда не извлекается, так как он поддерживает давление в хранилищах. И если отбросить этот буферный газ, то газа вообще-то и нет. Пусть президент спросит у Шмыгаля, Витренко, а почему газ не закачивали, когда он стоил 220-250? Сейчас газ на бирже достиг почти 2000 дол. за 1000 кубов. Уголь достиг невероятной стоимости – 250-300 дол. за тонну. Наш уголь – 30-40 дол. за тонну. И весь год Зеленский со Шмыгалем рассказывали, что они наши шахты закроют и перейдут на обновляемую электроэнергетику. Может, когда-то, в перспективе это и можно делать, но сейчас надо ориентироваться на то, что у нас есть. А у нас есть еще работающие шахты, и они вполне могут обеспечивать страну своим собственным углем. Мы всегда считали свой уголь дорогим, потому что в РФ уголь стоил гораздо дешевле. Но у нас был кокс, антрацит, и качество угля нас вполне устраивало. И вместо того чтобы болтать о закрытии шахт, нужно было ими заниматься. У меня душа болит за все, что происходит с нашей страной. Как можно говорить о закрытии шахт, когда у нас громадное количество поселков живет, получая уголь. А кто им сейчас поставляет этот уголь? Ни одной цифре, которую озвучивает Шмыгаль, верить нельзя. Любую цифру, которую он называет, начинаешь проверять, и оказывается, что он врет. Что у него за помощники такие? Я ж не думаю, что он это сам считает. За эти два года он не набил руку на этих цифрах – он их не понимает.

- В Украину на начало ноября может поступить электроэнергия из Беларуси.

- Шмыгаль заявил, что стратегически важно отключить нашу энергосистему от энергосистемы Беларуси и РФ. Нам можно было от регионов, где было пониженное потребление электроэнергии, перекачивать нам. У нас по дурости не хватает своей электроэнергии. Украина обладала громаднейшим энергетическим потенциалом, чтобы брать электроэнергию только для компенсации, для балансировки.