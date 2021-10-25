Николай Азаров: Власть разрушает Украину катастрофическими темпами

- В "Пульсе" - Николай Янович Азаров.
Придется нам ждать два года до замены власти или это все-таки произойдет раньше?
- Я не пророк. Те темпы, которые набрала Украина после 2014 года с точки зрения разрушения страны, катастрофические. Год такого развала – это два-три года для страны, чтобы восстановиться.
- То есть, как говорят эксперты, Украине понадобится 50 лет, чтобы Польшу догнать, при условии, что Польша будет стоять на месте?
- Польша на месте, конечно, стоять не будет. Но мы должны думать о своей стране и прежде всего менять власть, потому что власть стоит в основе управления экономикой. И то, что сейчас в стране отсутствует власть, которая бы занималась управлением, а занимается она в основном разворовыванием того, что им осталось, означает, что Украина разваливается. Шмыгаль рассказывает, что все развивается, что ВВП вырастет на 3,8% в этом году и что двигателем служит рост розничного товарооборота. Но розничный товарооборот не растет же за счет развития экономики, а растет только за счет импорта. Но я даже в этом сомневаюсь, потому что инфляция настолько высокая, что оценить эти мизерные проценты роста на фоне этой инфляции очень трудно. Я поразился, что средняя зарплата превысила 500 дол. Можно сделать ряд расчетов, в том числе и о поступлениях в Пенсионный фонд, которые элементарно показывают, что Шмыгаль врет.
- С началом отопительного сезона цена на газ составит 16,5 грн за кубометр вместо 8, который предлагает "Нафтогаз". По данным Минэнерго, запасов горючего на ТЭЦ сейчас в 4 раза меньше, чем должно быть по графику. Президент Зеленский в интервью сказал: "Непросто реагировать на то, что у нас там в хранилищах, хватает ли газа для общества на зиму. Его мало, потому что мы не понимаем, что будет дальше". Что же будет дальше?
- Комментировать бессмыслицы, с которыми он выступает... Мне кажется, что он иногда сам не понимает, что он говорит. Одно дело читать тексты на сцене – примитивные и простые, а другое дело вникать в суть вопросов. Мы же не Африка, и поэтому, чтобы не заморозить своих людей, мы должны создавать запасы. Многолетними нормативами было установлено около 3 млн тонн угля, примерно 24 млрд кубометров газа в подземных газохранилищах. Сейчас запасы угля на складах порядка 650 тыс. тонн. Еще одна характеристика неблагополучия, которое сейчас есть, – из 22 блоков ТЭЦ работают только 13. Просто элементарно нет угля. На АЭС ряд блоков проходят плановые ремонты, а атомные блоки не могут то снижать, то увеличивать нагрузку. Поэтому в балансе к АЭС обязательно работают компенсирующие мощности. Что касается газа, то в хранилищах есть буферный газ, который никогда не извлекается, так как он поддерживает давление в хранилищах. И если отбросить этот буферный газ, то газа вообще-то и нет. Пусть президент спросит у Шмыгаля, Витренко, а почему газ не закачивали, когда он стоил 220-250? Сейчас газ на бирже достиг почти 2000 дол. за 1000 кубов. Уголь достиг невероятной стоимости – 250-300 дол. за тонну. Наш уголь – 30-40 дол. за тонну. И весь год Зеленский со Шмыгалем рассказывали, что они наши шахты закроют и перейдут на обновляемую электроэнергетику. Может, когда-то, в перспективе это и можно делать, но сейчас надо ориентироваться на то, что у нас есть. А у нас есть еще работающие шахты, и они вполне могут обеспечивать страну своим собственным углем. Мы всегда считали свой уголь дорогим, потому что в РФ уголь стоил гораздо дешевле. Но у нас был кокс, антрацит, и качество угля нас вполне устраивало. И вместо того чтобы болтать о закрытии шахт, нужно было ими заниматься. У меня душа болит за все, что происходит с нашей страной. Как можно говорить о закрытии шахт, когда у нас громадное количество поселков живет, получая уголь. А кто им сейчас поставляет этот уголь? Ни одной цифре, которую озвучивает Шмыгаль, верить нельзя. Любую цифру, которую он называет, начинаешь проверять, и оказывается, что он врет. Что у него за помощники такие? Я ж не думаю, что он это сам считает. За эти два года он не набил руку на этих цифрах – он их не понимает.
- В Украину на начало ноября может поступить электроэнергия из Беларуси.
- Шмыгаль заявил, что стратегически важно отключить нашу энергосистему от энергосистемы Беларуси и РФ. Нам можно было от регионов, где было пониженное потребление электроэнергии, перекачивать нам. У нас по дурости не хватает своей электроэнергии. Украина обладала громаднейшим энергетическим потенциалом, чтобы брать электроэнергию только для компенсации, для балансировки.
- Прозвучали заявления господина Зеленского по Виктору Медведчуку, что можно было бы его и обменять, если бы у него оказалось российское гражданство. "Абсурдные заявления президента Зеленского о вероятном обмене Виктора Медведчука свидетельствуют, что Украина прекратила свое существование как правовое государство" - об этом заявил сам председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.
- Когда Зеленский такое говорит, это, с одной стороны, свидетельствует о его невысоких умственных способностях, он неумный человек. И я это утверждаю со всей категоричностью, и это беда, когда во главе страны стоит неумный человек. Предложить такое сделать с человеком, которого суд не осудил! Да, ты президент, но что, у тебя по Конституции есть право выносить приговоры? Если ты такую глупость говоришь, то ты просто себя дискредитируешь. Прав Медведчук, когда говорит, что права не существует. Но права уже давно не существует, и не только в его случае. Право растоптали, Конституцию растоптали. То, что творил Порошенко, и то, что творит сейчас Зеленский со своим Даниловым, это же ни в какое право не вписывается. Я подал иск в Верховный суд иск на отмену указа президента, который был подписан без наличия материалов на меня по обвинению в терроризме. Это его предложение об обмене свидетельствует об абсолютном правовом нигилизме или правовом дебилизме. Сейчас, за 2,5 года, необходимо подготовить, чтобы Украина снова не ошиблась и не избрала такого же типа. Я обратил внимание на одну мелочь, но очень показательную: когда Данилов выступает, в какой одежде они сидят. Есть же определенный этикет, и хотя бы внешне они могли бы выглядеть нормально. Но не могут, потому что в страну пришла ненормальная власть, которая вообще не понимает, какую она ответственность несет. То, что Зеленский сказал про Медведчука, – это реальный состав преступления. И я очень надеюсь, что рано или поздно ему придется отвечать за свою преступную деятельность. И придется отвечать всем тем, кто принимал решения вместе с ним: и генпрокурору, и Данилову, и министру юстиции. Страну втравили в абсолютное беззаконие и абсолютное бесправие.
- Что бы вы хотели изменить, чтобы Украина не оказалась в том положении, которое она сейчас переживает?
- Если б мы за эти восемь лет сделали то же самое, что мы сделали с 2010 по 2013 год, то Украину было бы не узнать. Каждый год пребывания этой власти обойдется потом в 2-3 года упорного труда по восстановлению того, что они умудряются разрушать походя, не думая. Большинство грузов перевозится железными дорогами, а с ними происходит полный развал. Недавно Окружной административный суд признал незаконным участие иностранцев в формировании судебной власти. Он сказал белое на белое, ведь Конституция запрещает формирование органов правосудия иностранными гражданами. Сейчас приняли закон, что главу НАБУ может назначать Кабмин. Три года не могут снять Сытника, который фигурирует в решении суда о коррупции. Пока Украина не является самостоятельной в принятии своих решений, никакого толку не будет.
- А как вам информация о том, что Зеленский и Шефир в 2014 году пробовали в обход законодательства вывезти из банка Курченко - "Брокбизнесбанка" - свои вклады? А тут и офшорный скандал. Как вы видите, это повлияет на политическое будущее этих лиц?
- Совершенно очевидно, что то, что он рассказывал в последнем интервью о деньгах, выведенных из "ПриватБанка", это то, что когда-то будет в основе его обвинения. Но ручные прокуроры, такие как Венедиктова, не рискнут возбуждать какие-то дела. Он все подробно рассказал, только не сказал, а куда дальше пошли 40 млн. Это же деньги "ПриватБанка", в который Украина влила 5 млрд долл., в дыру, которая образовалась в результате вывода такими деятелями средств банка. Это значит, что бюджет Украины заплатил за все эти махинации 5 млрд долл. Это не мифические КАМАЗы, золотые батоны и унитазы и прочая чушь, которая специально распространялась и креативилась. Это есть признание самого фигуранта. Думаю, что он не сможет подать на второй срок, но как народ к этому отнесется – это сложно сказать. За Порошенко голосуют люди, но ведь он вор, жулик и мародер. Причем воровал на самом святом – на патриотизме народа, на военных поставках. У нас чем грязнее человек, тем дольше он остается в политике. На белой рубашке грязная капля очень хороша видна, а на черной – не видна. Жулье стоит во главе страны. В 2013 году газ стоил 72 коп., а сейчас – 30 грн. Мы же имеем собственного газа достаточно, чтобы обеспечить свое население. Себестоимость его – гривна примерно, так с какой стати этот газ должен стоить 40-50?! Воры на этом наживаются, но есть еще методологическое объяснение – "пакеты ЕС". Они сами себя загнали в эту ситуацию. Какой рынок можно создать, если поставщиков газа раз-два и обчелся? По сути, это монопольный рынок. О каких конкурентах вы рассказываете? Создали биржу, и было понятно, что если мы столкнемся с дефицитом газа, то спекулянты будут вздувать цены до такого максимума, при котором еще покупатели будут покупать. Так что, хотели 500 млн потребителей ЕС поставить в зависимость от игры спекулянтов? Или хватит мозгов перейти на долгосрочные договора и обеспечить Европу стабильными поставками на десятки лет вперед по определенной цене, которая будет корректироваться, но не будет скакать от 200 до 2000. Европейская элита сейчас деградировала – идет разрушение традиционных ценностей.
- Вспоминая интервью Зеленского, получается, что вы были причастны к тому, что он был вынужден создавать офшоры, чтобы ваша власть, Азарова – Януковича, не посягали на его бизнес.
- Нам было глубоко плевать на его бизнес. Мы на него абсолютно не обращали внимания. Мы не обращали внимания на ту гнусность, которую он нес в отношении нас, но однажды Янукович сказал, что пусть люди лучше смеются, чем плачут. У нас были недостатки, но сказать, что кто-то наезжал на Зеленского... Да он на дне рождения у Януковича, я своими глазами видел, был ведущим, и не один раз. Кто его притеснял? Президент не должен быть простым человеком, но нельзя же быть и двуличным. А он не то что двуличный – у него много лиц, лицедей. Нельзя же так врать. Если бы мы всех прижимали, то как экономика могла развиваться? Цены, валюта были стабильны. Транспорт развивался. А у вас что развивается? Санкции накладываете, уголовные дела возбуждаете, у кого-то что-то забираете. Порошенко, как только пришел, начал передел газового рынка, потому что это наиболее доходный рынок. Он не просто уволил председателя суда, который не выполнил его указания по отбору месторождения или компании, а возбудил против него уголовное дело. И он был вынужден убежать из страны и скрываться. А продолжил это Зеленский, когда они увидели готовые схемы, у них в зобу дыхание сперло. Основной конфликт между ними – не идеологические расхождения. Между ними нет никакой разницы в идеологии, которая тянет нашу страну назад.
- Евродепутаты акцентировали на цинизме и двойных стандартах украинской власти. Также говорят о двойных стандартах европейской политики, которую нужно менять.
- 100%. Я много раз выступал в Европарламенте, много беседовал. В Европарламенте около 750 депутатов, и для меня было ясно, что объективных среди них человек 50-70. Все остальные – политически заангажированные люди. Этот парламент давно уже не представляет большинство – народ (демос), а представляет кратос, тех, кто управляет: глубинное государство, глубинное правительство. На выборы этих депутатов приходит 10-15% населения. К европейским ценностям, конечно, надо стремиться, но они уже трансформированы, и стоит подумать, а стоит ли к ним так стремиться?
- Благодарим вас.