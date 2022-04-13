ВОЙНА В Украине В МВД озвучили предпосылки обмена Медведчука, в россии отреагировали

2022-04-13 16:30

МВД Украины считает, что нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является кумом Владимиру Путину, можно обменять, но сначала было бы хорошо осудить его или хотя бы получить от него важную информацию.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов, "Интерфакс-Украина", комментарий представительницы МИД РФ Марии Захаровой в Telegram

Прямая речь Денисенко: "Нужно обменивать, если есть такая возможность… но когда мы говорим о Медведчуке, мне кажется, что очень правильно было бы сделать две вещи: по меньшей мере, чтобы он дал определенные показания, потому что у него есть огромный объем информации о том, кто, кому, сколько и за что давал из РФ для создания "пятой колонны", создания движения коллаборантов

Идеально было бы, если это возможно, конечно, – это должны понимать прокуроры, – провести максимально быстро судебный процесс, дать ему (Медведчуку) соответствующий срок, получить показания от него и после этого обменять.

Если Медведчук сдаст "пароли и явки", этого будет более чем достаточно для того, чтобы двигаться дальше…

И я не уверен, что Медведчук хотел бы, чтобы его обменивали".

Детали: Захарова, реагируя на это, написала: "Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно".

У президента РФ Владимира Путина недоверчиво отнеслись к информации о задержании Виктора Медведчука. В Кремле считают, что данные еще нужно "проверить".

Источник: спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Детали: Президент Владимир Зеленский 12 апреля сообщил об успешном проведении спецоперации по задержанию Виктора Медведчука - народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума президента РФ.

Новость о задержании Медведчука Службой безопасности Украины глава государства проиллюстрировал соответствующей фотографией.

В то же время у Путина официально на это отреагировали с недоверием и намекнули, что фотография со схваченным Медведчуком может быть фейком.

Прямая речь Пескова: "Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков".