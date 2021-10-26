Детали Режим президента Владимира Зеленского и он сам страшно боятся ОПЗЖ, ее лидеров, и особенно Медведчука, - журналист

2021-10-26 12:05

Режим президента Украины Владимира Зеленского и он сам страшно боятся "Оппозиционной платформы - За жизнь", ее лидеров, и особенно председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука. Такое мнение в статье для "Украина.ру" высказал журналист Владимир Скачко.

"Режим президента Владимира Зеленского и он сам, в свою очередь, страшно боятся этой партии и ее лидеров. Особенно Медведчука. Потому что даже он понимает, что только эта партия сегодня может стать реальной оппозицией ему, патентованному прозападнику. То есть предложит альтернативу всему курсу государства. Во всяком случае, во внешней политике", - отметил журналист.

По его словам, только "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за отказ от бездумного и вредного для Украины курса на евроатлантическую интеграцию, который убивает страну и лишает ее остатков суверенитета, как экономического, так и политического.

"И даже не за переориентацию на Россию и союзы, созданные под ее эгидой, а за возврат нейтрального и внеблокового статуса Украины, который она обязалась блюсти, вступая в независимость. Хотя бы", - подчеркнул он.

При этом Скачко отметил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" для режима Зеленского и его курса чисто гипотетически может стать полноценной альтернативой. Реальной и кардинальной, внесистемной, а не корректирующей или подправляющей те или иные отдельные изъяны курса или политики внутри уже созданной общей системы.

"В принципе, именно это имел в виду и президент России Владимир Путин, когда на вопрос о Медведчуке ответил, что того прессуют по политическим мотивам. "Его пытаются привлечь к уголовной ответственности за госизмену. За что? Он украл какие-то государственные секреты, тайно их передал? Нет. За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины", — сказал президент России.

И очень точно добавил главный нюанс: дескать, несогласным с нынешней украинской властью "не дают голову поднять — кого-то просто убивают прямо на улице, а кого-то — изолируют. То есть легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые отвечали бы напрямую интересам украинского народа", - подытожил журналист.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой – За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", – подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.