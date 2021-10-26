Детали "Заигрался ты, Вова..." Как украинцы оценили предложение Зеленского обменять Медведчука

2021-10-26 12:16

Оригинал - на сайте Regnum.ru

Возможность обмена депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука "на действительных героев и граждан Украины" готовы рассмотреть власти Украины, если бы Россия подтвердила, что у политика есть российское гражданство. Об этом заявил Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.

Заявление Владимира Зеленского обсудили в телеграм-канале Klymenko Time. Многие указали на то, что украинская власть фактически "взяла в заложники" Виктора Медведчука.

"Зеленского бы обменять на скидку на газ. Единственная польза от него была бы для Украины", — написал Александр.

"Чертила, и на полном серьезе же базарит. Тупо захват заложников", — пишет Ivan R.

"Фееричная, конечно, история — выставить на обмен гражданина Украины, по которому даже нет решения суда, что просто прямо кричит, что человека тупо мурыжат как заложника, притом что они даже сами не владеют информацией о том, есть у него гражданство РФ или нет", — отметил Nonlinear equation.

"Никчемный паяц, возомнивший себя решателем судеб людских…" — отреагировал Игорь.

"То есть Медведчук — заложник? Тогда Зеля и Ко — террористы, а Украина — террористическое государство", — добавил K0RTESS.

"Кошмар! И это говорит президент! Хватает людей и формирует обменный фонд", — написала Марина С.

"А ничего, что при наличии у украинского гражданина другого гражданства он рассматривается государством как гражданин Украины?" — задал вопрос Michael de Santa.

"В Незалежной уже стало нормой на государственном уровне брать в заложники собственных граждан, создавать обменный фонд и менять их на отребье. Господи, что он говорит?! Что он говорит?! Таких президентов еще не было. Нигде. Ни у кого. Кого мы выбрали, люди?! Это же просто недоразумение…" — добавила Olga.

"Похоже, клоун окончательно двинулся мозгами! Торговля людьми снова в тренде?" — не понимает Вадим.

"Сомали какое-то!" — отметил R Ro.

"Ох, заигрался ты, Вова, уже шантажом занялся на международном уровне", — отреагировал Patrick.

"Это шантаж… Президент захватывает заложников и занимается шантажом. Он даже не понимает того, что он делает и говорит. После этого о какой встрече с Путиным можно мечтать?.." — пишет Михаил М.

"Только террористы берут в заложники своих граждан и шантажируют другое государство. Шут не только попрал все законы Украины, но и рассорил нас со всеми соседями. Но самое ужасное, что он хочет войны с РФ руками своих хозяев", — добавил Юрий. "Т. е. когда на последнем обмене поменяли граждан Украины на граждан Украины, то не надо было гражданство России, а теперь надо?" — спросила Elena V. "Ты смотри, Карабас Барабас недоделанный. Он, видите ли, человечинкой обмениваться решил. Зеленский заявил, что обменял бы Медведчука на задержанных в РФ. Но, мол, Медведчук — украинский гражданин, а не российский. Поэтому и не обмениваем. А ничего, что ты уже обменивал украинских граждан из "ЛДНР" на украинских граждан с подконтрольных территорий?! А то, что ты американским уголовничкам гражданство раздавал?! А теперь их судят за убийства тут, но там?! Да что такое с ним?! Где у него осколки совести?! Где здравый смысл у тех, кто еще готов за него голосовать?!" — подытожила на своей странице в социальной сети Facebook экс-депутат Рады Елена Бондаренко.