Детали Новое уголовное дело против Медведчука не помогло остановить стремительное падение рейтинга Зеленского

2021-10-26 12:19

Оригинал - на сайте "Корреспондент"

О чем говорит социология КМИС? Конечно, первый и главный вывод – рейтинг Зеленского всего за месяц обвалился почти на 10% - с 33,3% в середине сентября до 24,7 в октябре. Это то, что лежит на поверхности.

Но давайте задумаемся, в каком контексте проходят эти процессы. Во-первых, мы видим, что Зеленскому не удалось зайти в нишу Порошенко. Как он ни пытался изображать из себя "честного Порошенко" - т.е. с точно таким же набором патриотических лозунгов "Армія. Віра. Мова", но без офшоров и без коррумпированного окружения за спиной, – у него ничего не получилось.

Зеленский всячески демонстрировал, будто он лучше, чем Порошенко. А офшорный скандал показал, что на самом деле Зеленский точно такой же, как большинство украинских политиков и олигархов, которые прячут деньги в офшорах. А значит, вся его деолигархизация – это просто ширма. Как написал Forbes, на самом деле под видом "деолигархизации" просто идет война против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.

Кстати, и "деолигархизация" - это тоже плагиат, это на самом деле лозунг Порошенко образца 2014 года. Но речь не об этом.

Чтобы отвлечь внимание от офшорного скандала, Зеленский и компания начали совершать массу хаотичных действий. В том числе, как мы увидели из текста подозрения Медведчуку, они собирались выдвинуть обвинения и Порошенко, и его соратникам. Однако опрос КМИС четко показывает, что эти новые обвинения не помогли остановить падение рейтинга Зеленского. То есть с помощью новых обвинений Медведчуку, увольнения Разумкова и прочих пиар-ходов Зеленский и компания надеялись отвлечь внимание от офшорного скандала. А в итоге только еще сильнее разочаровали своего избирателя и обвалили свой рейтинг.

Но эти действия Офиса президента отразились и на электоральном поле. Если говорить о том, как украинские избиратели оценили действия Зеленского и ОП, то тут лучше всего подойдет строка из песни Аллы Пугачевой "Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал".

Зеленский попытался занять нишу Порошенко, но социология наглядно показывает, что из этого ничего не получилось. В то же время от него начали массово уходить избиратели, которые в 2019 году голосовали за Зеленского как за "анти-Порошенко" – кто к ОПЗЖ, кто к новым проектам, кто в стан неопределившихся.

19.10.2021 года Киевский международный институт социологии опубликовал данные "Общественно-политические настроения населения Украины: выборы президента Украины и актуальные политические события" по результатам телефонного опроса за период с 15 по 18 октября 2021 года.

Были опрошены 1200 респондентов из всех регионов Украины, кроме Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью. Погрешность выборки составила не более 3,2 % для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% для показателей, близких к 12%; 1,4% для показателей, близких к 5%.

Александр Фомин, журналист, политолог

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