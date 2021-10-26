Ряд англоязычных сайтов: Лидер украинской оппозиции Медведчук отверг предложение Зеленского об отъезде в Москву

2021-10-26 12:25

Англоязычные сайты Thefastnewz, Post Of Asia, Ajansev пишут о том, что лидер украинской оппозиции, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отвергает предложение президента Владимира Зеленского избежать судебного преследования и уехать в Москву, отрицая, что он является гражданином России.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Украины Виктор Медведчук заявляет, что у него нет российского гражданства и он не покинет страну, несмотря на то, что ему грозит уголовное преследование в Киеве по обвинениям, которые он назвал "политическими".

В понедельник Медведчук, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", отклонил предложение президента страны Владимира Зеленского обменять политика, находящегося в настоящее время под домашним арестом, на "настоящих героев и граждан", содержащихся за границей.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я гражданин Украины и буду им, несмотря на незаконное, преступное давление, которое сегодня на меня оказывают власти. И я считаю фабрикацию уголовных дел исключительно незаконным уголовным преследованием и политическими репрессиями", - возразил он.

"Я уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и верховенства закона, а также за привлечение к ответственности всех тех, кто участвует в преступной организации политически мотивированного уголовного преследования и предъявляет мне незаконные обвинения", - сказал он.

Зеленский заявил в воскресенье на ICTV, что такой обмен был бы возможен, если бы украинский политик имел право на поддержку Кремля, но никаких предложений о сделке из Москвы не поступало.

"Если, например, Россия подтвердила, что г-н Медведчук имеет российское гражданство, что ж, это вполне возможно", - добавив, что, если Россия подтвердит или хотя бы намекнет, "Украина с радостью ... рассмотрит возможность обмена г-на Медведчука на настоящих героев и граждан Украины".

На прошлой неделе киевский суд продлил домашний арест лидеру оппозиции после того, как были возбуждены новые уголовные дела, обвинив политика в пособничестве "терроризму" на раздираемом войной востоке страны. По мнению украинских властей, Медведчук вступил в сговор с Москвой с целью срыва поставок угля в Украину из ЮАР в 2014 году и создавал препятствия для заключения южноафриканского контракта, "используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов". Затем он якобы способствовал поставкам угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Оба этих региона сейчас находятся в состоянии войны с Киевом. Из-за этого его обвиняют в "государственной измене" и "пособничестве терроризму".

В последнем заявлении парламентарий настаивал на том, что он будет продолжать борьбу в Украине, чтобы попытаться очистить свое имя от обвинений, выдвинутых против него.

"Я буду продолжать свою политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы нашей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", - сказал он, - несмотря на незаконные и преступные действия властей. И это будет борьба до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: делай, что должен, и будь что будет".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

В среду, 20 октября, должно было состоятся рассмотрение апелляции по этому делу, но Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда по мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Судебное заседание перенесли на 11:00 9 ноября.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.