Детали Медведчук: Власть не может обеспечить Украину газом

2021-10-27 12:33

Нынешняя украинская власть не может обеспечить страну газом. Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Я вам хочу сказать, что энергетический кризис он не надвигается, он наступил. И он наступил потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами страну, население, предприятия Украины", – сказал он.

Политик подчеркнул, что это видно не только из подорожания газа в мире и Украине.

"И мы это видим не только потому что растут цены, причем заоблачно растут цены на газ Европе, во всем мире, в том числе и в Украине, а еще и потому что власть не профессиональна, профнепригодна, которая не понимала, что такие риски могут быть и к ним надо готовиться", – сказал он.

Медведчук подчеркнул, что энергетический кризис сегодня – это не только кризис поставок газа.

"И энергетический кризис, а это кризис сегодня не только поставок газа, стоимости газа, роста жилищно-коммунальных тарифов – это еще и уголь, которого нет, это еще и электроэнергия, которой недостаточно. Это все то, что может быть компенсировано или все, что может быть устранено за счет, именно, восстановления торгово-экономических отношений с Россией", – добавил политик.

Ранее Медведчук заявил, что если бы украинская власть еще в 2019 году подписала договор на поставку российского газа, то сегодня Украина не столкнулась бы с таким кризисом.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров.

В то же время Виктор Медведчук заявил, что если сейчас не решить вопрос нехватки угля в Украине, то его не будет и зимой.