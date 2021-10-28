Детали Медведчук: Украине нужно договариваться с Кремлем, иначе наша ГТС в любую минуту может превратиться в музей металлолома

2021-10-28 12:10

Украине нужно договариваться с Кремлем, иначе наша газотранспортная система в любую минуту может превратиться в Музей металлолома. Об этом в эфире канала "Перший Незалежний" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Труба может превратиться в любую минуту в Музей металлолома, потому что для того, чтобы добиться того предложения, о котором говорит господин Зеленский надо договариваться с русскими. Договорится он с ними или нет? Я не знаю, а прокачка по трубе уменьшается. А если уменьшается прокачка по трубе - это значит, что наступает кризис вообще получения газа, потому что, если по трубе не будет идти достаточного количества газа в Европе, а вы знаете, что уж отказались ряд стран, в том числе и Венгрия, более 4,5 миллиардов будет прокачка через "Турецкий поток", это уже не через Украину, тот газ, который Украина могла отбирать и подписывать договора с Европой, что она якобы в Европе покупает, вот такие потенциальные возможности для Украины сегодня угасают", - отметил политик.

 

При этом Медведчук добавил, что  само предложение украинских властей является запоздалым и недоговороспособным, потому что сегодня Россия, видимо, заинтересована в запуске "Северного потока - 2", а не увеличением прокачки через ГТС Украины.

"Но договариваться надо, предлагать надо, надо искать общие сегодня возможности, для развития торгово-экономических отношений. Это кстати то, о чем говорят представители нашей партии, о том, что записано в программе нашей партии, о том, что восстановление торгово-экономических отношений с Россией – это главный сегодня фактор, который может повлиять на развитие Украины", - резюмировал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров.

К слову, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отметил, что восстановление экономики Украины и уровня благосостояния ее народа лежит в восстановлении экономических отношений между Киевом и Российской Федерацией. 

При этом политик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что это также в интересах Украины.

Однако, по словам Медведчука, вопреки всему, действующая украинская власть всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.

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