Детали Медведчук: Предложение Зеленского о росте прокачки газа запоздалое и недоговороспособное. Но надо искать возможности восстановления экономических отношений с РФ

2021-10-28 12:13

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о росте прокачки газа является запоздалым и недоговороспособным. Но надо искать возможности восстановления экономических отношений с РФ. Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"И то, что сегодня Зеленский предложил увеличить прокачку через нашу трубу на 50%. Предложение абсолютно правильное, только здесь вопрос заключается в том, что это кому он предлагает? Если он предлагает европейцам, то европейцы — это сделать не могут, если он это предлагает россиянам, то россияне должны на это согласиться, согласятся или нет – я не знаю", – сказал он.

Политик подчеркнул, что тот газ, который Украина могла отбирать и подписывать договора с Европой, что она якобы в Европе покупает, "вот такие потенциальные возможности для Украины сегодня угасают".

"И поэтому, это предложения является запоздалым, потому, на мой взгляд, оно является недоговороспособным, потому что сегодня Россия, видимо, заинтересована в запуске северного потока 2, не увеличением, прокачкой через ГТС Украины. Но договариваться надо, предлагать надо, надо искать общие сегодня возможности, для развития торгово-экономических отношений. Это кстати то, о чем говорят представители нашей партии, о том, что записано в программе нашей партии, о том, что восстановление торгово-экономических отношений с Россией – это главный сегодня фактор, который может повлиять на развитие Украины", – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что энергетический кризис сегодня – это не только кризис поставок газа.

"И энергетический кризис, а это кризис сегодня не только поставок газа, стоимости газа, роста жилищно-коммунальных тарифов – это еще и уголь, которого нет, это еще и электроэнергия, которой недостаточно. Это все то, что может быть компенсировано или все, что может быть устранено за счет, именно, восстановления торгово-экономических отношений с Россией", – добавил политик.

"Но как видим в планах этой власти, которую возглавляет господин Зеленский, таких прожектов или реальных проектов не существует, ну а предложение ради пиара, ну что же надо попробовать это сделать реальностью. Будет это выгодно Украине? Безусловно будет выгодно Украине, но сможет ли он договориться остаётся вопросом", – констатировал Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что если бы украинская власть еще в 2019 году подписала договор на поставку российского газа, то сегодня Украина не столкнулась бы с таким кризисом.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров.

В то же время Виктор Медведчук заявил, что если сейчас не решить вопрос нехватки угля в Украине, то его не будет и зимой.