Детали Медведчук: Энергетический кризис наступил, потому что власть непрофессиональна и профнепригодна

2021-10-29 12:48

Энергетический кризис в Украине уже наступил, а виной этому стала действующая украинская власть, которая демонстрирует непрофессиональность. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Лидер оппозиции подчеркнул, что власть не смогла грамотно справится с энергетической проблемой в стране, однако за ее действия придется расплачиваться украинцам.

"Я вам хочу сказать, что энергетический кризис он не надвигается, он наступил. И он наступил, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами население, предприятия. И мы это видим, не только потому что растут цены, причем заоблачно растут цены на газ Европе, во всем мире, в том числе и в Украине. А еще и потому что власть непрофессиональна, профнепригодна, которая не понимала, что такие риски могут быть и к ним надо готовить", - заявил Виктор Медведчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров.

В то же время Виктор Медведчук заявил, что если сейчас не решить вопрос нехватки угля в Украине, то его не будет и зимой.

Ранее сообщалось, что каждый второй энергоблок государственной компании "Центрэнерго" не работает из-за отсутствия угля и природного газа. Еще часть находятся на текущих и аварийных ремонтах. В минувший вторник, 19 октября, работали только 3 из 23 энергоблоков государственных ТЭС.

23 октября в Донецкой области из-за отсутствия угля прекратила работу Славянская теплоэлектростанция. В то же время Трипольская, Змиевская, Криворожская, Запорожская, Бурштынская, Углегорская и Кураховская ТЭС имеют запасов меньше, чем на десять дней.