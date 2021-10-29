Детали Медведчук: Если сейчас не решить вопрос нехватки угля в Украине, то его не будет и зимой

2021-10-29 12:56

Если сейчас не решить вопрос с нехваткой угля в Украине, то его не будет и зимой. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Если ничего не делать, опустить руки, тогда угля, газа, электроэнергии по необходимой цене не будет не только сегодня-завтра, но и в декабре-январе. Поэтому надо сегодня на профессиональном уровне менять ситуацию в интересах Украины. Надо договариваться за уголь, за электроэнергию, решать проблемы с газом. Если не решать сегодня, это значит, что они не будут решены не завтра, не послезавтра.

Когда мы говорим об угле, тоже понимаем, что власть Зеленского или Порошенко не понимала, если взять импорт, что составляет основу поставок угля в Украину. Если взять импорт угля на сегодня, то в этом импорте 64% - российский уголь, только 20% американский и 10% - уголь из Казахстана. Другого угля нет. Вчера, позавчера, три месяца назад, год назад власть не осознавала, что есть основной источник поставки угля из России. И надо делать так, чтобы эти поставки были стабильными. Если власть этого не понимает, то мы столкнемся с тем – мы, население Украины, – когда будет нехватка энергетических ресурсов. Тем более в осенний-зимний период. Что является в квадрате страшнее по своим последствиям для наших граждан, для наших людей", - отметил Медведчук.

Напомним, по состоянию на 18 октября запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляли 752,9 тыс. тонн - это меньше показателя 11 октября на 5,9%. Таким образом, фактические запасы топлива были меньше плановых в 3,8 раза.

Ранее сообщалось, что каждый второй энергоблок государственной компании "Центрэнерго" не работает из-за отсутствия угля и природного газа. Еще часть находятся на текущих и аварийных ремонтах. В минувший вторник, 19 октября, работали только 3 из 23 энергоблоков государственных ТЭС.

23 октября в Донецкой области из-за отсутствия угля прекратила работу Славянская теплоэлектростанция. В то же время Трипольская, Змиевская, Криворожская, Запорожская, Бурштынская, Углегорская и Кураховская ТЭС имеют запасов меньше, чем на десять дней.