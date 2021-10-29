Загородний: Меркель в 2014 году рекомендовала включить Медведчука в состав ТКГ, поскольку он лучше других украинских политиков знает, как установить мир на Донбассе

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук является наиболее эффективным переговорщиком в процессе возвращения Донбасса. И именно поэтому канцлер Германии Ангела Меркель рекомендовала украинским властям включить оппозиционного политика в состав ТКГ, заявил народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний.
Он напомнил, что авторитет Медведчука в переговорах с Донецком и Луганском является безоговорочным, что неоднократно подтверждали лидеры европейских стран. И именно поэтому, по мнению нардепа, представители ОРДЛО заявили, что будут вести переговоры только с оппозиционным политиком.
"Представители ОРДЛО заявили о том, что должны вести переговоры с Виктором Медведчуком и дальше отдавать временно удержанных лиц. Это как раз говорит об авторитете Медведчука Виктора Владимировича. Потому что вспомним, кто рекомендовал на Нормандськой встрече Медведчука в трехстороннее контактную переговорную группу в гуманитарную подгруппу - канцлер Германии Ангела Меркель. Это многого стоит, что такой руководитель, такой политик рекомендовала в переговорную группу. Бывший президент Украины Порошенко, как бы он ни относился к Медведчуку, а он также ревновал, как и нынешний Зеленский, он признал, что Медведчук - самый эффективный переговорщик, потому что фактически была работа и возвращение военнопленных и большие обмены были, которых сегодня нет и почти 1000 граждан Украины вернули домой. Это также соответствующая работа", - подчеркнул Загородний.
Он также добавил, что мирный план Медведчука европейцы признают, как наиболее эффективный.
"Мирный план, автором которого является Медведчук и Медведчук презентовал его на съезде партии 20 января 2019 года и после этого в парламенте уже девятый созыв создал межфракционную группу Украина-Россия-Франция-
Напомним, представители ОРЛО готовы передать главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку трех удерживаемых женщин. Об этом на брифинге в заявила представитель ОРЛО в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ОРЛО Ольга Кобцева.
"За время работы в переговорном процессе господин Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком: темы, которые обсуждались на заседаниях Контактной группы, потом получали практические шаги", - сказала представитель ОРЛО.
"В подтверждение готовности (к совместной работе) с господином Медведчуком мы повторили свое предложение, продублировали, о передаче ему или его уполномоченному лицу трех женщин со стороны "республик", - сказала Кобцева.
Отметим, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой. С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.