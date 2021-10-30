Детали Зарубежные СМИ пишут о том, что Донецк и Луганск хотят вести переговоры только с Медведчуком

2021-10-30 14:01

 

Представители ОРДЛО выразили готовность вести дальнейшие переговоры только с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом пишет издание Global Happenings.

"Это связано с тем, что за время работы в переговорном процессе господин Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком: темы, которые обсуждались на заседаниях Контактной группы, потом получали практические шаги", - цитирует издание представителя ОРЛО Ольгу Кобцеву.

Она также заявила о готовности ОРЛО передать ему в одностороннем порядке трех удерживаемых женщин.

"В подтверждение готовности (к совместной работе) с господином Медведчуком мы повторили свое предложение, продублировали, о передаче ему или его уполномоченному лицу трех женщин со стороны "республик", - сказала Кобцева.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой. С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

Источник: 112.ua
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Детали

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