Мир Почему Facebook срочно избавляется от технологии автоматического распознавания лиц

2021-11-04 14:26

В Facebook объявили, что система распознавания лиц, которая автоматически идентифицирует пользователей на фото и видео прекращает функционирование. 

Причиной этого стал рост обеспокоенности общества относительно использования такой технологии и безопасности пользователей.

"На фоне этой постоянной неопределенности мы считаем, что ограничить использование распознавания лиц узким набором случаев использования уместно", - сообщил вице-президент по искусственному интеллекту Facebook Джером Пезенти.

Критики системы утверждают, что технология распознавания лиц может поставить под угрозу конфиденциальность, а также может быть использована маргинальными группами и угрожает распространением навязчивого наблюдения.

Удаление функции коснется пользователей во всем мире и завершится к декабрю.

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