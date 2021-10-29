Мир фото Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook - новое название стало неожиданностью

2021-10-29 13:45

Основатель компании Марк Цукерберг объявил о смене названия компании (не соцсети). Теперь компания будет называться Meta, сообщается на сайте компании. Акции Facebook на фоне объявления о переименовании компании уже выросли на 3%.

"Сегодня на Connect 2021 генеральный директор Марк Цукерберг представил Meta, которая объединяет наши приложения и технологии под одним новым брендом компании. Meta сосредоточится на том, чтобы воплотить в жизнь метавселенную и помочь людям общаться, находить сообщества и развивать бизнес", - говорится в сообщении.

В новом виртуальном мире можно будет общаться в виде аватаров, а весь контент из реального мира смотреть в виде голограмм.

"Это позволит делиться захватывающим опытом с другими людьми и делать вместе то, чего вы не могли бы сделать в физическом мире. Это следующая эволюция в длинной череде социальных технологий, открывающая новую главу для нашей компании", - отмечается в пресс-релизе.