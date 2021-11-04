Детали Медведчук: Украине не хватает электроэнергии, газа, угля. Виной тому полная профнепригодность власти

2021-11-04 12:48

Все, что в настоящее время происходит в Украине, а именно дефицит электроэнергии, газа, угля, происходит из-за того, что власть является профессионально непригодной. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук на встрече с евродепутатом от Германии, членом подкомитета по вопросам прав человека, доктором Максимилианом Кра, членом комитета по внешней политике Бундестага Петром Быстронем, а также членом комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрихом Зингером.

"Украина, к сожалению, являлась и является импортозависимой страной, потому что мы зависимы на 75-80% от других стран мира. В том числе и от Беларуси, и России, и от многих других. У нас не хватает для собственного потребления и обеспечения нормальной жизни наших граждане угля, электроэнергии, а на сегодняшний день не хватает газа. Все, что происходит в стране, как раз происходит из-за того, что власть является профессионально непригодной, которая не может найти пути разрешения этой ситуации", - заявил Медведчук.

Также он добавил: "Программой нашей партии как раз предусмотрено восстановление экономического сотрудничества с РФ - это главный вопрос, и этот вопрос Украина должна решать в интересах своих граждан. Не в интересах политикума, политической воли или политических амбиций тех или иных слоев общества, которые представлены во власти, а именно в интересах граждан. И если сегодня происходит по всему миру, в том числе и в Европе, подорожание угля в 4 раза, подорожание газа в 10 раз, то Украина, с учетом своих очень низких финансовых возможностей, с учетом, фактически, остановки производства, промышленного производства, закрытия предприятий, невозможности финансово обеспечить себя энергоресурсами, должна исходить из ситуации, при которой искать выгодные пути. Пути прямых поставок газа, пути поставок угля по нормальным ценам, что может быть только в России, и в странах СНГ. В том числе и решения вопросов энергетических и поставок электроэнергии. Поэтому, когда мы говорим, и в программе нашей партии записано: восстановление прагматичных, выгодных для граждан Украины торгово-экономических отношений, мы исходим именно из этого", - указал политик.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что у президента Владимира Зеленского отсутствует политическая воля на установление мира в Украине.