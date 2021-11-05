Мир фото В Британии судят руководство компании, чей робот убил инженера и травмировал еще двоих

2021-11-05 17:29

В Гипперхолме, Великобритания, был задавлен насмерть роботизированной рукой инженер по ее техническому обслуживанию. Трагедия произошла в помещении компании Deco-Pak Limited 14 апреля 2017 года, однако теперь случай получил широкую огласку.

Как сообщает Daily Mail, в настоящее время идет судебный процесс, в котором фигурирует компания и ее владелец.

ЧП произошло в тот момент, когда 48-летний инженер пытался почистить датчик упаковочной машины.

Прокурор Аллан Комптон сообщил, что пострадавшего нашел его сын. Медики потерпевшему уже ничем не могли помочь.

Во время заседания выяснилось, что двое других работников предприятия также были травмированы этой же роботизированной рукой. Один из них покинул фирму, назвав условия труда опасными. По мнению прокурора, компания не соблюдала основные функции безопасности. Компания Deco-Pak Limited отвергла обвинения в непреднамеренном убийстве. При этом руководитель компании, 64-летний Майкл Холл из Элланда признал нарушение безопасности.