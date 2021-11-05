Детали Медведчук: Восстановление экономического сотрудничества Украины и России – в интересах граждан нашей страны и это записано в программе ОПЗЖ

2021-11-05 12:02

Восстановление экономического сотрудничества Украины и России – в интересах граждан нашей страны и это записано в программе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время встречи с немецкими парламентариями.

"Украина, к сожалению, являлась и является импортозависимой страной, потому что мы зависимы на 75-80% от других стран мира. В том числе и от Беларуси, и т России и от многих других. У нас не хватает для собственного потребления и обеспечения нормальной жизни наших граждане угля, электроэнергии, а на сегодняшний день не хватает газа. Все, что происходит в стране, как раз происходит из-за того, что власть является профессионально непригодной – которая не может найти пути разрешения этой ситуации", – сказал Медведчук.

Он напомнил, что программа ОПЗЖ как раз предусматривает восстановление экономического сотрудничества с РФ.

"Это главный вопрос, и этот вопрос Украина должна решать в интересах своих граждан… Поэтому, когда мы говорим, и в программе нашей партии записано: восстановление прагматичных, выгодных для граждан Украины торгово-экономических отношений, мы исходим именно из этого. Потому что это единственный путь сегодня обеспечить энергетическими ресурсами, обеспечить нормальные условия жизни людей в этот осенне-зимний период 2021-2022 гг. Пока ситуация кризисная, она безвыходная, как мы видим для власти", – отметил политик.

Он также подчеркнул, что нынешняя украинская власть не ищет и не предлагает пути выхода из этого кризиса.

"Наша партия это предложила и продолжает настаивать: мы должны сделать все для того. чтобы обеспечить наших людей и создать им нормальные условия жизни", – добавил парламентарий.

С визитом к политику сегодня прибыли член Европарламента от Германии доктор Максимилиан Кра (входит в подкомитет по вопросам прав человека), член комитета по внешней политике Бундестага Германии Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер.

Напомним, в сентябре Медведчука посетили секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.