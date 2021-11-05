Детали Немецкие депутаты всех уровней поддержали Медведчука: Виктор – политический заключенный, он – украинский Вацлав Гавел

2021-11-05 12:09

Немецкие депутаты трех уровней – Европарламента, бундестага и ландтага Баварии – встретились с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком у него дома. Политики обсуждали самые разные вопросы: политическое преследование украинского оппозиционера, энергетический кризис в Украине и, конечно же, вопрос мира на Донбассе.

Олег Волошин, народный депутат Украины, ОПЗЖ

Дорогие украинцы, сегодня в Украине находится делегация немецких политиков всех основных уровней. У нас здесь представлен доктор Максимилиан Кра, депутат Европейского парламента от Германии, Петр Быстронь, член Комитета по внешней политике национального парламента, бундестага, и Ульрих Зингер, член ландтага, регионального парламента Баварии. Они представляют все три уровня немецкой политики. Приехали в Украину, чтобы посмотреть, какова ситуация сегодня с правами человека, со свободой СМИ. Они уже посмотрели, как проходили выборы мэра Харькова. Сегодня они приехали встретиться с главой стратегического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Они уже провели с ним беседу и сейчас все сами расскажут.

Максимилиан Кра, депутат Европейского парламента от Германии

Мы тут потому, что Виктор Медведчук – политический заключенный. И Европейский Союз тратит много денег на Украину, которые используются на коррупцию и на войну. Виктор – это человек, который хочет закончить войну и добиться дешевых энергоресурсов и мира для украинского народа. И я считаю, что это стоит того, чтобы приехать в Киев и показать всем, что мы не согласны с курсом украинской власти и что мы сделаем все возможное, чтобы остановить финансирование режима, который арестовал такого человека, как Медведчук.

У меня за плечами более десяти лет юридической практики. Я изучал право и практиковал во многих европейских странах, и я могу сказать, что действия в отношении Виктора нелепы. Это не закон, это политика, это политическое преследование человека, у которого просто есть другое мнение. Поэтому нам не нужно говорить про незаконные аспекты, это просто нонсенс, мы должны говорить о политике, и мы должны четко дать понять, что мы не хотим принимать такое поведение правительства.

Петр Быстронь, член Комитета по внешней политике бундестага

Европейский Союз и особенно Германия всегда просят людей стоять за демократию, но то, что мы наблюдаем здесь, это нарушение закона и это абсолютно противоречит всякому правовому стандарту Европейского Союза. И если Украина хочет попасть в ЕС, она не должна нарушать этих законов. Для нас очевидно, что Виктор – политический заключенный и что он – украинский Вацлав Гавел.

Ульрих Зингер, депутат ландтага Баварии

Мы все увидели в последние месяцы, как сложна самоизоляция, и еще хуже, когда человек живет в изоляции несколько месяцев. Это очень плохо, и мы надеемся, что будет диалог ЕС, Германии и Украины, чтобы решить этот вопрос.

Максимилиан Кра, депутат Европейского парламента от Германии

75% немцев хотят иметь хорошие отношения с Россией и не понимают, чем занимаются главные политики, но все еще впереди, потому что для украинцев, например, конфликт на Донбассе – это то, что происходит каждый день. Люди об этом знают. Но большинство немцев затруднятся, посмотрев на карту, найти Донецк и Луганск, и мы должны информировать людей об этом больше. И я могу вас уверить, что если бы люди поняли, что здесь происходит, они были бы очень разгневаны на действия украинского правительства, финансированного деньгами европейских налогоплательщиков.

Петр Быстронь, член Комитета по внешней политике бундестага

Демократия – это воля людей, поэтому нужно дать людям Донецка и Луганска решить, чего они хотят. Это не должно решаться в Киеве. Люди Донецка и Луганска должны решить, хотят они быть с Россией, Украиной или быть независимыми. Это была бы настоящая демократия.

Виктор Медведчук, народный депутат Украины, председатель политсовета партии ОПЗЖ

Во-первых, я хочу сказать, что я благодарен немецким коллегам, которые нашли время сегодня приехать ко мне в гости с учетом тех условий и той ситуации, в которой я нахожусь. И, с одной стороны, это политическая смелость, а с другой стороны, это позитивный разговор, который имел место, когда мы обсуждали те вопросы, которые интересуют сегодня парламентариев из Германии, представителей Европарламента, бундестага, регионального парламента.

Вопрос заключается в том, что Германия является ведущей страной в Евросоюзе, и Германия, так случилось, начиная с 2014 года, является членом "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе, по мирному урегулированию. Поэтому коллег из Германии в первую очередь интересовала не просто политическая, экономическая ситуация в стране. Их интересовала сегодня ситуация, как обстоят дела на Донбассе, является ли на сегодня прерогативой для действующей власти мирное урегулирование и что нужно сделать для того, чтобы минские соглашения были выполнены, а на землю Донбасса пришел мир. То есть чтобы в Украине воцарился мир, мирное урегулирование и прекращение как боевых действий, так и противостояния, которое существует между неконтролируемыми и контролируемыми территориями Украины. И этому было определено основное внимание, потому что в Германии эта тема актуальна и продолжает быть актуальной вот уже седьмой год, это естественно.

Говорили мы сегодня об экономической, политической ситуации. К сожалению, у нас в стране сегодня и экономический, и крайне политический кризис. Виновной в этом является действующая власть, которая профнепригодна, на мой взгляд, и профессионально не подготовлена для того, чтобы управлять страной. Я останавливался на вопросах внешнего управления. Я говорил, как необходимо сегодня и что сделать, в том числе и представителям Европы – и Германии, и Франции, и других стран, для того чтобы в Украине воцарился мир, потому что это главная и актуальная задача как для Украины, так и для Европы, потому что Европа по воле судьбы стала одной из тех частей мира, той части стран (а я имею ввиду это в первую очередь Германия и Франция), которая взялась за урегулирование этого вопроса. И для того чтобы понять природу этого всего (а там уже 7-й год, к сожалению, не может разрешиться природа конфликта, природа противостояния на территории Украины), необходимо дать оценку действиям власти: что она делает сегодня, каким образом она поступает.

Я объективно дал оценку этим обстоятельствам, потому что владею, начиная с 2014 года, той ситуацией, которая сложилась. И я сказал, подчеркнул, что то, что происходит сегодня в Украине, к сожалению, не вселяет надежду, что у руководства Украины – господина Зеленского, его команды – есть политическая воля на установление мира. К сожалению, после прихода этой команды к власти в вопросе мира Украина не продвинулась, и это самое главное. Вот нюансы этих обстоятельств мы обсуждали. Безусловно, речь шла и об экономике, об энергетическом кризисе, который, к сожалению, сегодня снова в Украине, и о многих других проблемах, в том числе и о нарушении конституционных прав, действиях, направленных против свободы слова, закрытии телевизионных каналов, репрессиях и санкциях в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц, что является незаконным и антиконституционным, и о внесудебной расправе над неугодными и теми, кто сегодня отстаивает другую точку зрения, которая для власти является неприемлемой по тем или иным причинам.

Все это было предметом сегодняшнего очень живого, плодотворного и, я считаю, очень полезного обсуждения, для того чтобы донести все эти вопросы до представителей Германии. И еще раз обсудить возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

И еще по поводу энергетического кризиса. Украина, к сожалению, являлась и является импортозависимой страной, потому что мы зависимы на 75-80% от других стран мира. В том числе и от Беларуси, и от России, и от многих других. У нас не хватает для собственного потребления и обеспечения нормальной жизни наших граждан угля, электроэнергии, газа. Все, что происходит в стране, как раз происходит из-за того, что власть является профессионально непригодной – она не может найти пути разрешения этой ситуации. Программой нашей партии как раз предусмотрено восстановление экономического сотрудничества с РФ. Это главный вопрос, и этот вопрос Украина должна решать в интересах своих граждан. Не в интересах политикума, политической воли или политических амбиций тех или иных слоев общества, которые представлены во власти, а именно в интересах граждан.

И если сегодня происходит по всему миру, в том числе и в Европе, подорожание угля в 4 раза, подорожание газа в 10 раз, то Украина с учетом своих очень низких финансовых возможностей, с учетом фактически остановки промышленного производства, закрытия предприятий, невозможности финансово обеспечить себя энергоресурсами, должна исходить из ситуации, при которой искать выгодные пути – пути прямых поставок газа, пути поставок угля по нормальным ценам, что может быть только в России или в странах СНГ. В том числе и решения вопросов энергетических и поставок электроэнергии. Поэтому когда мы говорим (и в программе нашей партии записано) о восстановлении прагматичных, выгодных для граждан Украины торгово-экономических отношений, мы исходим именно из этого, потому что это единственный путь сегодня обеспечить энергетическими ресурсами, обеспечить нормальные условия жизни людей в этот осенне-зимний период 2021-2022 гг. Пока ситуация кризисная, она безвыходная, как мы видим, для власти, потому что власть не ищет и не предлагает пути выхода из этого кризиса. Наша партия это предложила и продолжает настаивать: мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить наших людей и создать им нормальные условия жизни.

Петр Быстронь, член Комитета по внешней политике бундестага

Президент Зеленский начинал с большой надеждой и с большими ожиданиями. Однако он не смог исполнить эти ожидания. Виктор Медведчук правильно сказал, что украинское правительство должно служить украинцам. Не ЕС, не США, а украинским людям. Делать то, что хотят украинцы, особенно в Луганске и в других регионах. Речь о мире. Мир для Украины, мир для всего региона. Вот что должно делать правительство.