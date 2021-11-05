2021-11-05 17:14

Журналисты доказали причастность Демченко к лоббированию “харьковских соглашений”

Заместитель Данилова в СНБО Руслан Демченко влип в скандал и должен пойти под суд. Именно такого развития события следует ожидать после публикации неопровержимых доказательств причастности Демченко к принятию Харьковских соглашений в 2010 году. Напомню, что тогда, Украина получила скидку на газ, а Россия – продлила на 25 лет срок пребывания Черноморского флота в Крыму. Таким образом, Демченко – по сути является основным виновником аннексии Крыма и должен быть осужден за госизмену.

Демченко – классический украинский политик приспособленец, который верно служит каждому своему гетьману. При Януковиче он был замминистра иностранных дел и отвечал за российское направление, причем выступал против тех, кто поддержал Революцию достоинства. Это не помешало ему впоследствии работать на Порошенко, который “приютил” его, несмотря на закон о люстрации.

Для Зеленского наш герой продолжил "договариваться с россиянами" - его, собственно, и оставили на Банковой как раз в связи с такими умениями. А потом вектор переменился, и Демченко по указке Зеленского уже резво “тормозит” Минские договоренности. Демченко был куратором Леонида Кучмы в ТКГ в Минске. Кучма ни одного слова не мог сказать без согласования с Демченко. Потому, можно утверждать, что именно Демченко фактически срывал работу ТКГ.

Будучи назначенным на должность первого заместителя секретаря СНБО, Демченко не брезгует и более мелкими делами. Так, недавно так удачно посетил Донбасс, что даже умудрился, как пишут СМИ, получить статус “участника боевых действий. Льготы сгодятся в хозяйстве талантливому воину из СНБО.

Для всех мало-мальски думающих граждан было очевидно, что Демченко - абсолютно беспринципный человек, который сделает все что угодно, лишь бы сохранить близость к власти. Но, видимо, только не для Зеленского и его ручного секретаря СНБО Данилова, который долго безуспешно искал, откуда же "появились" Харьковские соглашения. Именно их СНБО называет одной из причин потери Крыма и войны на Донбассе.

Так вот нашелся наконец инициатор этих соглашений. Журналисты опубликовали информацию о том, что именно Демченко стоял у истоков этих переговоров: называл их залогом "стабильного экономического развития” и “соответствующими евроинтеграционному направлению”. Да и флот РФ в Крыму, оказывается, по мнению Демченко, должен был обеспечить безопасность в регионе.

Ярый противник России еще десять лет назад считал, что сотрудничество с этой страной для нас жизненно необходимо. Он сам заявлял, что для Украины нет другого выхода, кроме переговоров с РФ по газу. Так что, Владимир Александрович, вы скажете на это теперь, когда ежу понятно: у вас работает человек, который (как ваша команда любит говорить) “страну продал” в 2010 году? Что же вы взяли под крылышко того, кто голосовал за Харьковские соглашения?

Или вы чего-то не знали? Если так, то, когда нам теперь ждать звоночков Баканову по поводу “этого черта”? Ваш секретарь СНБО Данилов говорил: если Служба безопасности «будет считать необходимым», она должна возбудить производство по госизмене со стороны подписантов “харьковских соглашений”. Так “посчитает нужным” служба или “не посчитает”? Ждать ли нам предъявления обвинений о госизмене, как это произошло с Виктором Медведчуком?

Скорее всего, Зеленский сделает все, чтобы это дело замять. Ведь он точно такой же, как и сам Демченко, - привык периодически сбрасывать кожу и переобуваться. Он тоже много чего обещал своим избирателям и сделала в точности да наоборот. Да и с учетом всего, что уже натворил Зеленский, против него самого можно открыть дело по госизмене.

Не выгодно нашему “человеку из народа” мочить своих собственных подчиненных, бизнес-партнеров, родственников. Они Зеленскому понадобятся, чтобы делать грязную работу, спасать царя от потери насиженного им трона. Но еще парочка таких проколов - и конец не только Демченко, но и самому Зеленскому и всем его приспешникам, которые так старательно заносили ему хвосты на поворотах.