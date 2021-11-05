Откровения Авакова о незаконных решениях СНБО относительно санкций: почему экс-министр МВД внезапно "прозрел"

2021-11-05 18:07

Экс-министр был категорически против "хайпового" штампования санкций по всем "неугодным" власти

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, нагулявшись вовсю по гостеприимным винодельням Италии, по возвращению на родину, громко решил о себе напомнить всем: и президенту Зеленскому, и всему СНБО, и тем украинцам, которые стали жертвами его же голосования за включение их в санкционные списки. По его словам, он был категорически против "хайпового" штампования санкций по всем "неугодным" власти.

"Когда СНБО у нас превратилось на хайпе — абсолютно на хайпе — в ситуацию штампования санкций — это было недопустимо, я не хотел в этом участвовать. Потому что каждое СНБО я приходил — я, член СНБО, не маленький, не последний — я приходил и ждал, и мне за 5 минут до этого (заседания, — прим.) выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: «А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?» Они говорят: «Как? Ну, посмотрите, там есть оперативная справка». Я говорил: «Ну, у меня таких справок полон стол завален — они половина неправда, а половина — их надо дорабатывать. На основании чего (внесена фирма, — прим.)?" - вопрошал в праведном гневе Аваков.

Что самое интересное, еще недавно, он заявлял абсолютно противоположные вещи, называя санкции правильными.

"Но кошку надо называть кошкой: Зеленский сделал то, на что не решился Петр Алексеевич... Я всегда был последовательным в этом вопросе, и поэтому искренне поддерживаю этот своевременный и государственнический шаг президента Зеленского", - говорил Аваков в феврале 2021 года, когда СНБО только начал штамповать санкции против неугодных политиков.

Попахивает, мягко говоря, лицемерием, не правда ли? Ведь Арсен Борисович, вместо того, чтобы открыто выступить против принятия абсолютно незаконных решений, тихонько "хавал" объяснения своих коллег по СНБО, и голосовал. В том числе, за санкции против лидера оппозиции Виктора Медведчука, его близких и коллег по партии. Осознанно понимая, что совершает противоправные действия не только в отношении абсолютно невиновного человека, но и в отношении своего же народа. И именно с Медведчука и дальнейшей фабрикации против него дела о госизмене начался "санкционный беспредел", превративший СНБО в карательно-репрессивный каток, под который теперь попасть может каждый, кто чем-то не угодил лично президенту.

А ведь главной задачей Совета по национальной безопасности и обороны, как следует из названия, является, как раз защита той самой безопасности каждого украинца и страны в целом. И если бы Аваков, которому по должности положено было стоять на защите закона и порядка, открыто выступил против травли Медведчука - возможно сейчас мы бы не столкнулись с таким вопиющим беззаконием Банковой.

И теперь, после всего, что произошло с лидером оппозиции и другими невиновными людьми, заявления экс-министра внутренних дел о том, что "решения СНБО — это решения президента Украины", выглядят просто апофеозом притворства.