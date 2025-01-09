ВОЙНА В Украине Украина отказалась от идеи принудительного возвращения ухилянтов из-за границы

2025-01-09 12:30

Украина не будет осуществлять никаких принудительных мер по возвращению украинцев домой. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышев на ТВ.

По его словам, за границей находятся 20-25 миллионов украинцев. В Украине осталось около 32 миллионов граждан.

"Это большая мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за границей, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Я хотел бы отметить, что возвращение исключительно добровольное, никаких принудительных мер не будет осуществляться", - заявил министр.

Он добавил, что Украина также будет рада успеху украинцев за границей, если они найдут там место для себя и своих семей.